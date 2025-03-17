Американка, яка воює за Україну, прокоментувала заяви Трампа

Ребека каже, що заяви Трампа звучать іронічно

Американка Ребека Мацировська, яка рятує життя українських військових на передовій, поділилася своєю думкою щодо тактики президента США Дональда Трампа у питанні війни, яку Росія веде проти України. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Independent.

«Це просто божевільно. Я дивлюсь на прямі трансляції з бойового безпілотника, як удари одне за одним влучають у позиції моїх солдатів. І ми чекаємо, щоб дізнатися, хто загинув або поранений. А на фоні цього голос Дональда Трампа заявляє, що «вони могли б домовитися, і це була б дуже хороша угода». Це виглядало так іронічно. Ви бачите, як ваші друзі і колеги, за яких ви переживаєте, можуть померти прямо на ваших очах, а лідер демократичної країни каже, що це не має значення», – розповідає американка.

Ребека, яка є медсестрою-травматологом з Денвера, стала волонтером і тепер рятує життя українських захисників.

Щодо можливості досягнення перемир'я, Ребека висловила сумніви:

«Я була би дуже рада мати змогу вивезти моїх поранених хлопців і дати їм можливість трохи відпочити. Але, беручи до уваги історію і те, як Росія неодноразово демонструвала свою поведінку, я не можу навіть уявити собі ситуацію, в якій вони насправді дотримувалися б режиму припинення вогню».

Раніше ми писали, що американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає іноземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті зросла на кілька тисяч.

Водночас більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американською політикою, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброя для зупинення російських окупантів.