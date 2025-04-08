Маск особисто просив Трампа скасувати мита – WP

Після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд

Мільярдер та глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тарифи проти інших країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Раніше Маск критикував жорсткий підхід до мит радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро, який допомагав у підготовці нових тарифних планів. «Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре», – казав про нього Маск.

Натомість Наварро заявив, що Маск продає автомобілі і не розуміється в питаннях тарифів.

Очільник DOGE вирішив напряму звернутися до Трампа щодо тарифної політики. Однак приватні переговори з ним не дали результату, оскільки американський президент напередодні, 7 квітня, оголосив про плани ввести 50% мита на товари з Китаю.

Як зазначає видання, до Маска, а також до віцепрезидента Джей Ді Венса зверталися люди з бізнес-компаній. Вони переконували їх у запроваджені більш розумної політики вільної торгівлі, замість високих тарифів.

Нагадаємо, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа.

У понеділок, 7 квітня, після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до $297,8 млрд. Це стало продовженням втрат у розмірі 3$1 млрд, які Маск зазнав у четвер і п'ятницю попереднього тижня. Загалом від початку 2025 року підприємець втратив вже $134,7 млрд.

До слова, сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків. Падіння стало четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим з часу піка пандемії Covid-19. Понад половина осіб, чиє багатство відстежує індекс, втратили в середньому 3,3% своїх статків. Найбільше постраждали мільярдери зі США, серед яких лідирують Марк Цукерберг (Meta) і Джефф Безос (Amazon).