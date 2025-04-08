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Статки Ілона Маска впали через тарифи Трампа – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Статки Ілона Маска впали через тарифи Трампа – Bloomberg
Статки Ілона Маска опустилися нижче позначки у $300 млрд
фото з відкритих джерел

За масштабами понесених збитків Маск став шостим найбільшим аутсайдером серед 500 найбагатших людей світу

Статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У понеділок після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до $297,8 млрд. Це стало продовженням втрат у розмірі 3$1 млрд, які Маск зазнав у четвер і п'ятницю попереднього тижня. Загалом від початку 2025 року підприємець втратив вже $134,7 млрд.

За масштабами понесених збитків у понеділок Маск став шостим найбільшим аутсайдером серед 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Загальні втрати індексу того дня склали $271 млрд – це третій найгірший показник за всю історію.

Видання нагадує, що раніше акції Tesla стрімко зросли після перемоги Трампа на виборах, що підняло статки Маска до рекордного рівня. Проте згодом його близькість до Білого дому та роль радника американського президента зробили компанію Tesla об'єктом протестів і вандалізму як у США, так і за їх межами.

Bloomberg також зазначає, що суперечлива поведінка Маска та його активність у соцмережах дедалі більше відштовхують потенційних покупців, а деякі власники вже почали дистанціюватися від бренду Tesla та політики його керівника.

Загалом з моменту досягнення рекордного максимуму в середині грудня акції компанії впали більш ніж на 50%.

Нагадаємо, сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Падіння стало четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим з часу піка пандемії COVID-19. Понад половина осіб, чиє багатство відстежує індекс, втратили в середньому 3,3% своїх статків. Найбільше постраждали мільярдери зі США, серед яких лідирують Марк Цукерберг (Meta) і Джефф Безос (Amazon).

Теги: тарифи Tesla Ілон Маск

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