Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN

Майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною

59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви, а 55% – його дії у зв’язку з війною в Україні

Опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

За даними дослідження, 59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви, а 55% – його дії у зв’язку з війною в Україні.

Крім того, майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною. Водночас американці мають різні думки щодо обсягу допомоги Україні: 38% вважають її недостатньою, 32% – надмірною, а 30% – оптимальною.

Опитування проводилося з 6 по 9 березня серед 1206 дорослих американців із похибкою 3,3%.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.