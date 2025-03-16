Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN
Майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною
фото з відкритих джерел

59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви, а 55% – його дії у зв’язку з війною в Україні

Опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

За даними дослідження, 59% респондентів не схвалюють політику Трампа щодо Москви, а 55% – його дії у зв’язку з війною в Україні.

Крім того, майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною. Водночас американці мають різні думки щодо обсягу допомоги Україні: 38% вважають її недостатньою, 32% – надмірною, а 30% – оптимальною.

Опитування проводилося з 6 по 9 березня серед 1206 дорослих американців із похибкою 3,3%.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Теги: Україна росія соцопитування США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Захід змінює риторику і що буде далі
Наступні кілька тижнів буде важко
4 березня, 12:20
Володимир Єльченко: «Треба шукати підходи до Трампа»
Володимир Єльченко: Буду дуже щасливий, якщо США вийдуть з ООН і Україна за ними
28 лютого, 11:05
Елла Лібанова: «Будь-яка країна стає Батьківщиною для всіх своїх жителів тільки тоді, коли є єднання»
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»
23 лютого, 08:00
Для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ
В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією
20 лютого, 12:36
Страуган: Просто хочу сказати, давайте не повертатися спиною до України
На церемонії «Оскар-2025» деякі зірки публічно підтримали Україну
3 березня, 06:11
Юрій Щербак, посол України в США (1994–1998)
Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»
4 березня, 07:08
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
8 березня, 13:40
Дональд Трамп на борту президентського літака перекинувся кількома словами з журналістами
Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про Україну
10 березня, 05:01
Відсутність підтримки з боку США боляче вдарить по українських військових
Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці – американський експерт
4 березня, 06:53

Соціум

Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN
Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN
У Мексиці картель влаштовував масові страти на ранчо
У Мексиці картель влаштовував масові страти на ранчо
Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу
Атака на НПЗ у Туапсе: з'явився супутниковий знімок заводу
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань
Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань
Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів
Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
26K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
17K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
11K
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
2393
Курщина. Реальна ситуація

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua