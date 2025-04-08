Соцмережа Маска оголосила боротьбу з пародійними акаунтами

X запроваджує суворіші правила щодо пародійних облікових записів

Соціальна мережа Х мільярдера Ілона Маска посилить правила для облікових записів, які видають себе за іншого користувача або особу. Нові правила будуть запроваджені вже 10 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення компанії.

Починаючи з 10 квітня, пародійні акаунти повинні будуть вказувати на початку назви свого облікового запису такі слова, як «фейковий» або «пародійний».

«Ми випускаємо оновлення, щоб покращити прозорість облікових записів пародій, коментарів і шанувальників (PCF) на нашій платформі. Починаючи з 10 квітня, усі облікові записи PCF повинні будуть включати ключові слова, сумісні з PCF, на початку імен облікових записів і уникати використання ідентичних аватарів для об’єктів, які вони зображують», - зазначили в Х.

Нові правила в соцмережі Х скріншот

Платформа також вимагатиме від власників пародійних облікових записів використовувати зображення для облікових записів X, які не належать тим, кого вони хочуть пародіювати.

Зазначається, що деякі користувачі соцмережі скаржилися на плутанину, спричинену пародійними обліковими записами на платформі, наприклад на тих, хто видають себе за її власника Ілона Маска.

Нещодавня публікація одного пародійного облікового запису Ілона Маска, який має більше мільйона підписників, закликала користувачів «лайкати та коментувати», щоб отримати шанс виграти Tesla. Пост отримав 428 тис. лайків і понад 200 тис. відповідей.

У самій соцмережі закликають користувачів, яких ці зміни стосуватимуться, до 10 квітня оновити профілі своїх сторінок.

Нагадаємо, регулятори Європейського Союзу готують великі штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска – за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Сума можливого штрафу – понад 1 мільярд доларів.