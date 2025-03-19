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Китай прокоментував розмову Трампа з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китай прокоментував розмову Трампа з Путіним
Речниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на переговори РФ та США
фото: МЗС Китаю

Речниця МЗС Китаю наголосила, що Китай від початку виступає за врегулювання конфлікту шляхом діалогу та переговорів

Китай відреагував на телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 18 березня. Під час бесіди сторони обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Global Times.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що Пекін узяв до уваги відповідну інформацію.

Мао Нін наголосила, що Китай від початку виступає за врегулювання конфлікту шляхом діалогу та переговорів. За її словами, Пекін підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є важливим кроком до миру.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Тим часом Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною».

Згодом президент України Володимир Зеленський зауважив, що поки не спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля. Однак глава України наголосив, що не може бути так, що Росія битиме по українській енергетиці без відповіді.

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Теги: США росія Китай Дональд Трамп путін переговори МЗС Україна перемир'я

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