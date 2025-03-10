Знайшли заміну США? Україна завозитиме популярний фрукт до Канади

Українські експортери яблука отримали доступ на ринок Канади

Україна отримала зиск від торгової війни США та Канади. Так, українське МЗС та Держпродспоживслужба провели успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Про це інформує «Главком» із посиланням на EastFruit.

«В умовах повномасштабної російської агресії ми надаємо особливу увагу підтримці економіки України та українських експортерів. Сильна економіка та стійкі підприємства відіграють критично важливу роль у загальній обороноздатності країни. Тому ми разом з Держпродслужбою продовжуємо створювати нові можливості для українських виробників, лібералізовувати торгівлю, відкривати двері для виходу на нові зовнішні ринки», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що попит на українську продукцію зростає на міжнародному ринку, і Канада відкриває свій ринок для українських яблук. Він зазначив, що Держпродслужба разом із МЗС працює над кожним запитом від бізнесу про відкриття нових ринків і розглядає не лише окремі країни, а й усю карту світу: Америку, країни ЄС, Африку та Східну Азію.

Канада оновила імпортні вимоги для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади. Ця програма включає основні аспекти, що регулюють процес експорту яблук з України до канадського ринку.

Як зазначає EastFruit, Держпродспоживслужба та Міністерство закордонних справ спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 лютого підписав указ про запровадження 25% тарифів на всі мексиканські та канадські товари, за винятком нафти та енергоресурсів, для яких встановлено тариф у 10%. Метою цих заходів було зменшення торгового дефіциту США, боротьба з нелегальною імміграцією та припинення постачання фентанілу через кордони з Канадою та Мексикою.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25% тарифів на американські товари на суму 30 млрд. канадських доларів із планом розширення до 155 млрд. канадських доларів протягом трьох тижнів. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила про запровадження тарифів та інших економічних заходів проти США.

Обидві країни стверджують, що дії США порушують Угоду США-Мексика-Канада (USMCA), ратифіковану 2020 року. Економісти попереджають, що подібні тарифи можуть серйозно порушити торгівлю між країнами, дестабілізувати ланцюги постачання та підвищити ціни для споживачів.

До слова, 3 лютого 2025 року Канада та Мексика домовилися зі США про місячне відстрочення запровадження тарифів. Канада призупиняє раніше запланований другий етап введення тарифів на більш ніж 4 тис. видів товарів із США до 2 квітня, повідомив міністр фінансів Канади Домінік Леблан.