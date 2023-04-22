Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW

Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії

Заклики фінансиста ПВК «Вагнер» до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Євген Пригожин знайшов покровителя, можливо, пов’язаного з міноборони Росії, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Пригожин публічно відновив співпрацю з російським міноборони і, здавалося, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, на початку квітня після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням.

Аналітики вважають, що міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил.

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«Нещодавня співпраця Пригожина з російським МО вказує на те, що він, можливо, досяг угоди з російським військовим командуванням – можливо, запропонувавши просити Путіна про тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати свої сили та розширити свою політичну позицію перед губернаторськими та президентськими виборами у РФ», – йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом. «Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посиляться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, які сповільнять просування України», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

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20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково розбомбив Білгород.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і звільнення чиновників, які потрапили в немилість.

Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували просуватися до Бахмута та навколо нього, хоча російські війська не завершили поворот навколо міста.

Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.

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Суб'єкти федерації формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній формування сил.

Російська влада розширює матеріально-технічні можливості та заходи безпеки на Арабатській косі, щоб підготуватися до можливого українського контрнаступу.

Раніше Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої спецоперації проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

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Нагадаємо, засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми «вагнерівцями». Зокрема, вони стверджували, що розстріляли понад 20 українських дітей на Донеччині.