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Пригожин, схоже, повертає прихильність Путіна – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин, схоже, повертає прихильність Путіна – ISW
Cили «Вагнера», схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання в РФ
Фото: EPA/UPG

Путін, імовірно, зупинив зусилля російського міноборони помститися «Вагнеру» шляхом відмови в підкріпленні та боєприпасах

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, схоже, знову завойовує прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, повернення прихильності пов’язане з нездатністю російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.

Як зазначається, сили «Вагнера», схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання – що є різким відхиленням від попередніх зусиль Кремля, спрямованих на використання сил ПВК в Бахмуті щонайменше з січня 2023 року.

Пов’язані з «Вагнером» джерела 17 квітня повідомили, що група «Вагнера» готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військових для посилення флангів ПВК в Бахмуті.

Крім того, Пригожин підтвердив, що російські повітряно-десантні війська діють поряд із «Вагнером» і вказав, що ПВК активно отримує артилерійські снаряди.

Аналітики наразі не до кінця розуміють, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком можливо, що Путін зупинив зусилля російського міноборони помститися «Вагнеру», відмовивши в підкріпленні та боєприпасах.

Також фахівці звертають увагу на те, що інтерв'ю з двома колишніми бійцями ПВК про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, що група закріпила систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.

За оцінками ISW, надзвичайно наочні звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють низку нещодавніх повідомлень про систематичне використання «Вагнером» жорстокості як методу ведення війни.

У звіті вказується на те, що Пригожин і командування ПВК можуть заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах групи.

«Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як бійці «Вагнера» завершать контракти і повернуться до своїх домівок», – резюмували аналітики.

Російському суспільству доведеться докладати дедалі більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку чинять його військовослужбовці в міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь російського суспільства, вважає ISW.

Пригожин, схоже, повертає прихильність Путіна – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • Пригожин, схоже, повертає собі прихильність Путіна, ймовірно, в результаті нездатності російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.
  • Московський суд засудив російського опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді за критику Кремля і війни в Україні.
  • Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з Путіним у Москві 16 квітня і пообіцяв посилити військові обміни та співпрацю між Росією та Китаєм. Під час візиту Лі Путін продовжував намагатися зобразити Росію як рівноправного партнера Китаю у сфері оборони і тихоокеанську військово-морську державу.
  • Новостворений «Клуб розлючених патріотів» колишнього російського бойовика Гіркіна опублікував свій маніфест, у якому зосередився на захисті провійськових фракцій у Кремлі від можливого «саботажу» і «зради».
  • Окупанти провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та на південь від Кремінної.
  • Також вони закріпилися в Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Загарбники продовжили оборонну підготовку на півдні України.
  • Перехід Кремля на електронну розсилку повісток продовжує ускладнювати процедуру призову в Росії.
  • Російська окупаційна влада продовжує обговорювати питання видачі російських паспортів на окупованих територіях України.

Нагадаємо, засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми «вагнерівцями». Зокрема, вони стверджували, що розстріляли понад 20 українських дітей на Донеччині.

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Теги: путін росія Бахмут ПВК Вагнера

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