Пригожин озвучив страхи російських еліт

Ми побачили достатньо цікавий сигнал про внутрішньоросійські процеси

Цікаві процеси зараз відбуваються в російській еліті, якщо судити зі спроби Пригожина диктувати Путіну оптимальний формат і час виходу з «СВО» (прямо зараз оголошувати «СВО» завершеною, бо «всі цілі досягнуто, купу українців вбито, ще більше вигнано в еміграцію», і бігом починати окопуватись на окупованих теренах, поки не турнули через контрнаступ).

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А заодно – якщо врахувати настійливу рекомендацію (поки рекомендацію) «десятикратно мобілізувати військову промисловість» (і відібрати в теперішніх олігархів їхню власність – «внутрішні чистки глибинної держави», як він це назвав) та «замінити державний капітал економічною ефективністю» (чит. віддати всі дохідні галузі в приватні руки, а віддавати треба зокрема Пригожину, очевидно). Навряд чи це можна вважати суто приватною ініціативою Пригожина.

А якщо Пригожин озвучив настрої певної групи – це свідчить про реальний острах частини російської еліти втратити все заради абсолютно непотрібної і незрозумілої цілі «прирощування проблемних територій». Зрештою, що могли, вони вже заробили на перепродажі краденого українського майна. А тепер можуть втратити статки, бо хтось загрався у війну та ілюзії ядерного шантажу.

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Хоча рекомендація віддати підприємства «ефективним власникам» може читатись і як готовність ще трохи потерпіти ризик і маразматичні замашки кремлівського геронтократа, якщо за це розплатяться в достатньому обсязі.

Звісно, це ще далеко не фронда, на яку мають певні сподівання союзники, але вже достатньо цікавий сигнал про внутрішньоросійські процеси.