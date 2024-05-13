Польща «забетонує» кордон із Білоруссю

TVN24: Польща профінансує зміцнення загороджень на кордоні з Білоруссю

Польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. Про це заявив в ефірі TVN24 заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною».

«Буде посилення, розроблене Сілезьким політехнічним університетом та нашими інженерами. Для того, щоб воно було непрохідним. Сама модернізація загородження, швидше за все, коштуватиме близько 1,5 мільярда злотих (близько $375 млн)», –зазначив політик.

Наразі мігранти можуть подолати загородження лише за допомогою домкрата, визнав Томчик. Водночас польським прикордонникам вдається відтіснити нелегалів назад, якщо їх ловлять безпосередньо на лінії розмежування. Польське законодавство свідчить про наявність прикордонної смуги, ширина якої становить 15 метрів. Там є польські служби, «вони не допускають перетину кордону», констатував міністр.

Раніше з'явилась інформація, що польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції. Про це повідомляє Polskie Radio24. Як наголосив посадовець, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. За словами Туска, це фактично є «триваючою гібридною війною». Туск каже, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.