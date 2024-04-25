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Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження
З літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США
фото з відкритих джерел

Станом на початок березня європейські країни виділили €89,9 млрд допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України

За останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько €42 млрд, США – €43,1 млрд. Про це йдеться у новому дослідженні Ukraine Support Tracker щодо допомоги Україні, які регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.

«Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько €6 млрд допомоги, майже вся – для військових», – йдеться у дослідженні.

Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження фото 1
фото: ifw-kiel.de

Зокрема, Німеччина оголосила про свій найбільший за майже рік пакет військової допомоги – €2,4 млрд. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.

Швеція також виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро), який містить різноманітне як морське, так і сухопутне військове обладнання. Великі обсяги військової допомоги також виділили Нідерланди (€0,5 млрд) і Велика Британія (€0,4 млрд).

Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження фото 2
фото: ifw-kiel.de

«За останні місяці Європа наздогнала відставання, однак вона не змогла заповнити велику прогалину, залишену США, особливо щодо боєприпасів. Тому новий пакет допомоги США є гарною новиною для України. До кінця 2024 року підтримка Заходу може знову досягти рівня початку та середини 2023 року. Але залишається велика невизначеність щодо того, що станеться після цього», – зауважив керівник підрозділу Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Загалом станом на 29 лютого донори та ЄС виділили €89,9 млрд допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, тоді як США – €67 млрд. Водночас з літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США.

Раніше повідомлялося, що президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком, у ході якої стало відомо, що Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. 

Президент зазначив, що пакет підтримки включатиме Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпасів, які  необхідні Україні на полі бою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. 

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Теги: президент боєприпаси фінансування Велика Британія закон Нідерланди Європа міністр Німеччина

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