Польща розпочне будувати траншеї та бункери на кордоні з Росією та Білоруссю

Міністр оборони Польщі заявив, що країна зміцнює бар’єри на кордоні, нібито, для стримування нелегальної міграції

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш запропонував побудувати лінію оборонних бункерів, траншей та ровів уздовж кордону з Калінінградом та Білоруссю. Про це пише ABC News.

Міністр зазначив, що влада Польщі почала зміцнювати металевий бар'єр вздовж кордону з Білоруссю для припинення нелегальної міграції та захисту кордонів. «Ми ремонтуємо та зміцнюємо бар'єр на польсько-білоруському кордоні. Витрати на ці цілі є найвищими в історії», – сказав Косиняк-Камиш в інтерв'ю радіостанції Zet.

Він виступив за те, щоб Польща побудувала лінію оборонних бункерів, окопів і ровів уздовж цього кордону та кордону з російським Калінінградом. І це ті кроки, які країни Балтії вже зробили.

Як пише видання, Польща стверджує, що масова хвиля нелегальної міграції з Білорусі, особливо посилиласьу 2022 році, і була організована цією країною та Росією, щоб дестабілізувати Польщу, як союзника України, та увесь Європейський Союз. Наплив був значною мірою обмежений металевим бар'єром, який Польща завершила минулого року, але деякі незаконні перетини кордону все ще продовжуються.

У середині лютого The Times повідомляв, що країни Балтії збудують понад 1000 бетонних бункерів на кордонах з Росією та Білоруссю. До «Балтійської лінії оборони», за даними газети, увійдуть усі засоби для стримування потенційних загарбників: протитанкові міни, рови, колючий дріт і так звані зуби дракона – пірамідального виду протитанкові стовпи з бетону або залізобетону. Поряд із кордонами розмістять склади боєприпасів. Будівництво планують розпочати у січні наступного року.

Влада Естонії збирається витратити близько 60 млн євро на будівництво 600 об'єктів уздовж усього кордону з Росією. Кожен із зазначених бункерів розміром 37 квадратних метрів зможе вмістити близько десятка солдатів і буде захищений від ударів артилерії, розповіла віце-канцлер Міністерства оборони Сюзан Лілльовялі.

2024 року військові щонайменше 10 країн НАТО заявили про те, що можлива агресія Росії проти країн альянсу – реальний сценарій найближчого майбутнього. Зокрема, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що влада країни не виключає нападу Росії після закінчення війни в Україні. За його словами, міноборони Польщі вже почало робити конкретні кроки на тлі цієї загрози, зокрема зайнялося усуненням прогалин в оснащенні армії: укладено контракти на постачання озброєнь на 19 млрд злотих (понад 4 млрд євро), в основному з польськими оборонними підприємствами.

Раніше стало відомо, що Фінляндія перевіряє альтернативні ланцюжки військових поставок на випадок різкого збільшення потреби в них під час можливого збройного конфлікту та протистояння із країною-агресоркою Росією. Про це повідомив заступник начальника штабу з озброєння та логістики фінських сил оборони генерал-лейтенант Мікко Хейсканен. За його словами, які наводить газета Financial Times, Міністерство оборони країни перевірило вже понад тисячу контрактів із приватними компаніями. Вони стосуються постачання бойової техніки, амуніції, а також різних послуг під час військових дій. Країна останні два роки наростила виробництво боєприпасів приблизно в 10 разів.Вступ до НАТО дозволяє Гельсінкі зберігати свою військову техніку у сусідніх країнах. Так Фінляндія почала зберігати військову техніку в сусідній Норвегії і незабаром розпочне зберігання у Швеції, ще одному новому члені НАТО, а також подивиться на інші країни.