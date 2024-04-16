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До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів

Ірина Міллер
glavcom.ua
До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів
До центру підготовки пілотів, де проходять навчання українські пілоти, прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів
фото з відкритих джерел

Винищувачі F-16 буде надано у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу

До Румунії прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для навчання українських пілотів. Про це повідомляє прес-служба  Міністерства оборони Румунії.

У відомстві повідомили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар проведе двосторонню зустріч зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен 17 квітня на 86-й авіабазі «Лейтенант-авіатор Георге Моцорніце» в Борчеа.

«Ця подія пов'язана з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які буде надано в розпорядження Європейського навчального центру F-16 у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу», - йдеться в повідомленні.

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Україна отримає перші американські винищувачі F-16 не раніше літа. Українські пілоти досі не розпочали навчання у центрі, спеціально створеному для них на румунській авіабазі Фетешті, пише The New York Times.

Поки що незрозуміло, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники НАТО також використовують для навчання своїх льотчиків. Це не означає, що українські пілоти не готуються. Дванадцять людей – менше, ніж повна ескадрилья – мають бути готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та США.

Очікується, що українці матимуть змогу здійснювати бойові вильоти на F-16 до літа цього року. Але на той час, коли вони повернуться на батьківщину, Київ планує отримати декілька із 45 винищувачів, обіцяних союзниками.

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До слова, українські льотчики, які проходять навчання на винищувачах F-16 у союзних державах, вже відпрацьовують удари по наземних та повітряних цілях.  Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Теги: міністр навчання Україна військові навчання Повітряні сили ЗСУ

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