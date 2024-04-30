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Прем'єр Іспанії відповів, чи залишить посаду на тлі скандалу із дружиною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Іспанії відповів, чи залишить посаду на тлі скандалу із дружиною
Прем'єр Іспанії продовжує наголошувати, що скандал із його дружиною – це політичні маніпуляції
фото із відкритих джерел

Прем'єр Іспанії відмовився залишати посаду через корупційний скандал із дружиною

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вирішив не залишати посаду, незважаючи на корупційний скандал навколо його дружини Бегоньї Гомес, про це глава уряду заявив на пресконференції. Про це повідомила агенція Reuters. Санчес наголосив, що він має намір працювати ще старанніше на своїй посаді.

«Я вирішив продовжувати, якщо можливо, бути ще сильнішим як прем'єр-міністр. Це не звичайний бізнес, все буде по-іншому», – сказав іспанський прем'єр.

Раніше, 24 квітня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес  оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів, щоб подумати, чи варто йому залишатися на посаді глави уряду.  52-річний Санчес оголосив, що може піти у відставку у відповідь на корупційне розслідування щодо його дружини, яке, за його словами, було безпідставним і організованим його правими політичними опонентами.

Іспанський прем’єр тоді заявив, що обмірковує зміни у своєму професійному житті на тлі кампанії з «переслідування і знищення», від якої страждає він і його сім'я в результаті інформації, пов'язаної з його дружиною Бегонією Гомес.

Звернення Санчеса з'явилося після того, як у середу мадридський суд вирішив розпочати таємне розслідування щодо Гомес та її професійної діяльності за звинуваченнями у зловживанні впливом і корупції в бізнесі за скаргою організації «Чисті руки».

Скарга організації «Чисті руки» до суду ґрунтується на кількох новинах, опублікованих ЗМІ, і стверджує, що Бегонія Гомес, «користуючись» своїми стосунками з головою уряду, залучила спонсорську допомогу для магістратури, де вона веде курс.

Санчес заявив про «безпрецедентний» напад на його дружину та сказав, що йому треба «терміново відповісти на питання», чи варто залишатися на посаді голови уряду.

За словами Санчеса, скарга на його дружину ґрунтується на «передбачуваній інформації» з «групи ультраконсервативних газет». Він додав, що його дружина вже «вжила судових заходів, щоб цифрові видання виправили фальшиву інформацію».

Нагадаємо, у травні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори.

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Теги: міністр вибори Іспанія скандал розслідування дружина Педро Санчес

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