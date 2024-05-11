Польща оголосила про будівництво нового укріплення через дії Білорусі

За словами Туска, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції. Про це повідомляє Polskie Radio24.

«Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку», – зазначив Туск.

Як наголосив посадовець, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. За словами Туска, це фактично є «триваючою гібридною війною».

Туск каже, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.

«Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру», – додав він.

Також прем’єр Польщі наголосив на необхідності змін у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам «повне правове відчуття безпеки» під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.

Нагадаємо, Польща створить комісію, яка займатиметься розслідуванням впливу Росії та Білорусі у попередні роки.

До слова, ексглава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».