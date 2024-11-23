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Назвав лідерів країни «придурками»: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона

Ірина Бура
glavcom.ua
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Назвав лідерів країни «придурками»: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
фото з відкритих джерел

Уряд протестує проти «недружніх і недоречних» коментарів президента Франції

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи рішення перехідної президентської ради Гаїті щодо усунення прем'єр-міністра, назвав лідерів країни «придурками». В країні відреагували. Про це пише The Guardian. 

Вказано, що Макрон спершу назвав рішення перехідної президентської ради Гаїті щодо усунення прем'єр-міністра Гаррі Коніля «абсолютно тупим». Далі, він назвав Коніля великим лідером, а раду – придурками. 

«Чесно кажучи, це гаїтяни вбили Гаїті, дозволивши наркоторгівлю. Вони повні придурки, вони ніколи не повинні були звільняти його», – сказав Макрон.

У Гаїті слова президента Франції назвали «недружніми та недоречними», крім того, міністерство закордонних справ Гаїті викликало французького посла.

Під час зустрічі посол Франції Антуан Мішон пообіцяв, що Франція залишиться поруч з Гаїті, щоб допомогти відновити безпеку і провести вибори.

Зазначимо, заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

Нагадаємо, голова Перехідної президентської ради Гаїті Едгар Леблан Фільс під час виступу на Генасамблеї ООН облився водою із графина. Момент конфузу потрапив до трансляції заходу

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Теги: вибори Франція посол Гаїті Еммануель Макрон

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