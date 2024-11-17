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КНДР може відправити до РФ 100 тисяч військових – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
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КНДР може відправити до РФ 100 тисяч військових – Bloomberg
Альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися
фото з відкритих джерел

Військова підтримка проходитиме партіями, з ротацією військ протягом певного часу

Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, такий крок не є неминучим, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Bloomberg зауважило, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

В інтерв’ю «Голосу Америки» Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.

Раніше Північна Корея відправила до Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: армія посол Північна Корея диктатор

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