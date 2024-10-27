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Вибори у Грузії: Саакашвілі звернувся до опозиції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вибори у Грузії: Саакашвілі звернувся до опозиції
Саакашвілі радить переходити до рішучих дій
фото з відкритих джерел

Політик дав кілька порад опозиційним силам

Грузинський експрезидент, засновник партії «Єдиний національний рух» Міхеїл Саакашвілі, який з осені 2021 року перебуває в ув'язненні, звернувся до проєвропейської опозиції на другий день після парламентських виборів. Його заява з'явилась на сторінці у Facebook у неділю, 27 жовтня.

Політик, зокрема, дав кілька порад опозиційним силам щодо того, як діяти за умов остаточного оголошення ЦВК переможницею правлячої партії «Грузинська мрія».

«Звісно, в парламент нікому не слід заходити!», – підтримав він рішення опозиціонерів щодо принципової відмови від мандатів  в органі законодавчої влади Грузії нового скликання.

Також Саакашвілі радить переходити до рішучих дій.

«Зараз не час посипати голову попелом й перейматися тим, як нас надурили. Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо гаяти часу!», – наголосив експрезидент, чия партія першою не визнала результати голосування та закликає до перевірки документів та електроніки з виборчих дільниць.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спосерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори.

Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: соцопитування вибори партії Facebook опозиція Саломе Зурабішвілі парламент

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