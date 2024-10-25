Ніхто не хоче балотуватися. Місто в Канаді не може обрати собі мера

Містечко Кайл налічує близько 400 мешканців і відоме тим, що у 1960-х роках там було знайдено кістки мамонта

На вакантне місце в міській раді також ніхто не подає заявок

У місті Кайл канадської провінції Саскачеван напередодні місцевих виборів виникла проблема: ніхто не балотується на посаду мера. Про це повідомляє United Press International.

Влада Кайла повідомила, що мер Джордж Вільямс, обраний у листопаді 2021 року, цьогоріч йде на пенсію, і поки що немає жодного кандидата, який би претендував на цю посаду.

На вакантне місце в міській раді також ніхто не подає заявок. Адміністративна директорка Ембер Дашні сказала, що вже провели два раунди прийому заявок на посаду мера, але поки що ніхто не зголосився.

«Це викликає занепокоєння, але я впевнена, що хтось зробить крок вперед», – сказала вона. Посадовиця розповіла, що рада обере заступника мера, який виконуватиме його обов’язки, якщо на виборах 13 листопада не буде висунуто жодного кандидата на посаду мера.

Місто Кайл налічує близько 400 мешканців і відоме тим, що під час будівництва дороги у 1960-х роках там було знайдено кістки мамонта віком 12 тис. років.

Схожий випадок стався на цьогорічних виборах у Польщі. Там один-єдиний кандидат на місцевих виборах у своїй громаді, які відбулися 7 квітня, не зміг перемогти. Януш Земанек, чинний мер гміни (громади) Вілковіце, Сілезьке воєводство, не набрав навіть 40% голосів виборців

Усі 15 мандатів у раді гміни Вілковіце здобули члени комітету, який представляє Земанек. Гміна Вілковіце розташована недалеко від Бельсько-Бяли, Катовіце та Кракова. Тут проживає 13,3 тис. осіб.

До слова, Канада посилює вже наприкінці цієї осени вимоги до зарубіжних студентів, які отримали дозволи на роботу, зокрема це стосуватиметься рівня знання мови. Крім мовних вимог, переглянуті правила PGWP спрямовані на приведення програми у відповідність до ринку праці Канади.