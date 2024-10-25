Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ніхто не хоче балотуватися. Місто в Канаді не може обрати собі мера

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ніхто не хоче балотуватися. Місто в Канаді не може обрати собі мера
Містечко Кайл налічує близько 400 мешканців і відоме тим, що у 1960-х роках там було знайдено кістки мамонта
фото з відкритих джерел

На вакантне місце в міській раді також ніхто не подає заявок

У місті Кайл канадської провінції Саскачеван напередодні місцевих виборів виникла проблема: ніхто не балотується на посаду мера. Про це повідомляє United Press International.

Влада Кайла повідомила, що мер Джордж Вільямс, обраний у листопаді 2021 року, цьогоріч йде на пенсію, і поки що немає жодного кандидата, який би претендував на цю посаду.

На вакантне місце в міській раді також ніхто не подає заявок. Адміністративна директорка Ембер Дашні сказала, що вже провели два раунди прийому заявок на посаду мера, але поки що ніхто не зголосився.

«Це викликає занепокоєння, але я впевнена, що хтось зробить крок вперед», – сказала вона. Посадовиця розповіла, що рада обере заступника мера, який виконуватиме його обов’язки, якщо на виборах 13 листопада не буде висунуто жодного кандидата на посаду мера.

Місто Кайл налічує близько 400 мешканців і відоме тим, що під час будівництва дороги у 1960-х роках там було знайдено кістки мамонта віком 12 тис. років.

Схожий випадок стався на цьогорічних виборах у Польщі. Там один-єдиний кандидат на місцевих виборах у своїй громаді, які відбулися 7 квітня, не зміг перемогти.  Януш Земанек, чинний мер гміни (громади) Вілковіце, Сілезьке воєводство, не набрав навіть 40% голосів виборців

Усі 15 мандатів у раді гміни Вілковіце здобули члени комітету, який представляє Земанек. Гміна Вілковіце розташована недалеко від Бельсько-Бяли, Катовіце та Кракова. Тут проживає 13,3 тис. осіб.

До слова, Канада посилює вже наприкінці цієї осени вимоги до зарубіжних студентів, які отримали дозволи на роботу, зокрема це стосуватиметься рівня знання мови. Крім мовних вимог, переглянуті правила PGWP спрямовані на приведення програми у відповідність до ринку праці Канади. 

Читайте також:

Теги: вибори дороги Канада мер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вкидає шалені гроші у пропаганду
Як російська пропаганда реагує на візит Зеленського до США
29 вересня, 09:03
Губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс зустрінуться завтра
Стало відомо, коли відбудуться дебати кандидатів у віцепрезиденти США
1 жовтня, 21:23
У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема)
У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема)
3 жовтня, 16:32
Видання пише, що Угорщина, набула репутації блокувальника санкцій
Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews
8 жовтня, 16:26
Ілое Маск (зліва) дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
9 жовтня, 09:23
Нова військова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту для України
Канада надасть Україні пакет військової допомоги на майже $50 млн
18 жовтня, 11:22
Віталій Бунечко заявив, що дороги в Україні перебувають у критичному стані
Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
16 жовтня, 15:00
Євроінтеграцію Грузії фактично зупинено
ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада
18 жовтня, 01:50
Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана
У Києві вантажівка вʼїхала в маршрутку в годину пік (відео)
21 жовтня, 10:35

Політика

Ніхто не хоче балотуватися. Місто в Канаді не може обрати собі мера
Ніхто не хоче балотуватися. Місто в Канаді не може обрати собі мера
Злякалися навіть птахи. Киргизстан вирішив змінити гімн
Злякалися навіть птахи. Киргизстан вирішив змінити гімн
НАТО обмірковує дві можливі відповіді на відправлення військ КНДР до Росії – ЗМІ
НАТО обмірковує дві можливі відповіді на відправлення військ КНДР до Росії – ЗМІ
Відправка солдатів до Росії відповідає міжнародному праву – МЗС Північної Кореї
Відправка солдатів до Росії відповідає міжнародному праву – МЗС Північної Кореї
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка
На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
59K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua