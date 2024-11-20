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Опозиція Грузії раптово вирішила призупинити протести

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Опозиція Грузії раптово вирішила призупинити протести
Акція на вулиці Мелікішвілі у Тбілісі завершилася. Організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися і розробити новий план
фото з відкритих джерел

Раніше грузинська опозиція оголошувала про щоденні протести проти результатів виборів

Один із лідерів «Коаліції за зміни» Зураб Джапарідзе заявив, що грузинська опозиція вирішила призупинити протести та створити новий план дій. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«Нам доведеться якось перепланувати і подумати про щось інше, не про те, що ми тут робили», – наголосив він.

За словами Джапарідзе, уряд змінив свою стратегію і не перешкоджає перекриттю вулиці Мелікішвілі, яке вже настільки «не змістовне» і нічого не змінить. Тому організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися, відпочити і розробити новий план протягом дня, можливо, для завтрашнього дня.

Нагадаємо, два дні тому у Грузії поліція демонтувала наметове містечко протестувальників. Як повідомляє «Ехо Кавказу», «грузинська поліція відтіснила протестувальників із території біля Тбіліського державного університету та ліквідувала наметове містечко».

На місці подій були присутні спецпризначенці та водомети, проте спецзасоби не застосовували. Інформація про можливі затримання наразі уточнюється.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.

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Теги: вибори Грузія опозиція

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