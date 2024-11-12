Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму
Маск активно підтримував Трампа під час виборів
фото із відкритих джерел

Associated Press: комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку Трампа

Політичний комітет America PAC американського мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах у США. Про це пише Associated Press. За даними агентства, організація підприємця орієнтувалася на отримання голосів тих, хто раніше не ходив на вибори.

Наголошується, що цей прецедент встановлює новий стандарт того, як мільярдери можуть впливати на вибори. Кампанія включала загальнонаціональну рекламу виборів і цільову роботу з демографічними групами, які раніше голосували за демократів.

Раніше телеканал ABC повідомляв, що Ілон Маск відіграє ключову роль у формуванні майбутньої команди Дональда Трампа. Підприємець практично щодня перебуває у флоридському маєтку політика Мар-а-Лаго, прямо впливаючи на кадрові рішення та стратегію другого терміну Трампа. Джерела каналу зазначають, що мільярдер уже брав участь у двох телефонних розмовах Трампа із зарубіжними лідерами.

До цього Маск заявив, що, якщо отримає посаду в американській адміністрації Трампа, то добиватиметься скорочення  числа федеральних агентств  у країні. За його словами, він буде радий допомогти покращити ефективність державного управління. Однак джерело, знайоме з розмовами навколо Маска, заявило, що навряд чи він взагалі захоче обійняти посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ним компаніях.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск політика вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп завершив промову закликом до єдності, закликаючи американців забути минулі розбіжності
Промова Трампа. Що переможець виборів сказав про війну
7 листопада, 10:01
Санду використовувала технологію єврореферендуму в якості мобілізаційного фону та електорального розширення
Санду виграла перший тур. Але чи є це перемогою?
23 жовтня, 16:30
Книга Боба Вудварда «Війна»
Як Білий дім намагався зупинити вторгнення Росії і чому це не вдалося: що ми дізнались з нової книги Боба Вудварда
25 жовтня, 18:56
До прихильників, які зібралися біля офісу «Грузинської мрії» після оголошення екзитполів, звернувся почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі
Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати
26 жовтня, 19:45
Грузинська опозиція не визнає результати виборів
У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів
27 жовтня, 00:23
Згідно з офіційними результатами, керівна партія «Грузинська мрія» набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це
Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів
29 жовтня, 16:02
У Грузії продовжаться протести проти результатів виборів
Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
31 жовтня, 23:24
Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
5 листопада, 04:50
Маск уже не вперше дозволяє собі антиукраїнські висловлювання
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
10 листопада, 15:58

Політика

Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму
Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму
The Washington Post назвала нових кандидатів до команди Трампа
The Washington Post назвала нових кандидатів до команди Трампа
Директор ФБР може втратити посаду через Трампа: ЗМІ назвали ім'я наступника
Директор ФБР може втратити посаду через Трампа: ЗМІ назвали ім'я наступника
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
Ще одна країна Євросоюзу відновлює прикордонний контроль
Ще одна країна Євросоюзу відновлює прикордонний контроль
Прем’єр Британії та президент Франції 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну
Прем’єр Британії та президент Франції 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
36K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
24K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5989
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua