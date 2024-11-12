Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму

Associated Press: комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку Трампа

Політичний комітет America PAC американського мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах у США. Про це пише Associated Press. За даними агентства, організація підприємця орієнтувалася на отримання голосів тих, хто раніше не ходив на вибори.

Наголошується, що цей прецедент встановлює новий стандарт того, як мільярдери можуть впливати на вибори. Кампанія включала загальнонаціональну рекламу виборів і цільову роботу з демографічними групами, які раніше голосували за демократів.

Раніше телеканал ABC повідомляв, що Ілон Маск відіграє ключову роль у формуванні майбутньої команди Дональда Трампа. Підприємець практично щодня перебуває у флоридському маєтку політика Мар-а-Лаго, прямо впливаючи на кадрові рішення та стратегію другого терміну Трампа. Джерела каналу зазначають, що мільярдер уже брав участь у двох телефонних розмовах Трампа із зарубіжними лідерами.

До цього Маск заявив, що, якщо отримає посаду в американській адміністрації Трампа, то добиватиметься скорочення числа федеральних агентств у країні. За його словами, він буде радий допомогти покращити ефективність державного управління. Однак джерело, знайоме з розмовами навколо Маска, заявило, що навряд чи він взагалі захоче обійняти посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ним компаніях.