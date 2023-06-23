Неафішована зустріч «ядерної п'ятірки»: стали відомі деталі
США зібрали експертів з чотирьох країн, щоб обговорити питання ядерної зброї та можливості зменшення ризиків
У Державному департаменті США оголосили про успішні переговори п'яти країн, що володіють ядерною зброєю щодо зниження стратегічних ризиків та обміну думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 23 червня повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту США.
За інформацією відомства, зустріч експертів міністерств закордонних справ і міністрів оборони країн «ядерної п'ятірки», до якої входять США, Китай, Франція, Росія і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, відбулася в період з 13 до 14 червня в Каїрі.
З боку США у зустрічі брали участь фахівці Держдепартаменту і Міноборони країни, а також представники Національного управління з ядерної безпеки.
«Експерти відповідних міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику», – зазначають у Держдепі, наголошуючи, що вітають фаховий підхід делегацій і включення представників міністерства оборони в тематичні обговорення.
Як наголосили в Держдепі, представники Сполучених Штатів, у рамках свого головування, продовжать зусилля зі сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами по ядерній зброї з цих п'яти країн.
Зазначимо, що раніше зустріч лідерів країн, що володіють ядерною зброєю офіційно не анонсувалася.
Офіційні представники в РФ поки що не давали жодних коментарів про перебіг і результати переговорів.
Президент України заявляв, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить життєдіяльності.
Раніше Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якому сказано, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО.
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