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Неафішована зустріч «ядерної п'ятірки»: стали відомі деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Неафішована зустріч «ядерної п'ятірки»: стали відомі деталі
Експерти «ядерної п'ятірки» обговорили питання зменшення стратегічних ризиків
фото з відкритих джерел

США зібрали експертів з чотирьох країн, щоб обговорити питання ядерної зброї та можливості зменшення ризиків

У Державному департаменті США оголосили про успішні переговори п'яти країн, що володіють ядерною зброєю щодо зниження стратегічних ризиків та обміну думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 23 червня повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту США.

За інформацією відомства, зустріч експертів міністерств закордонних справ і міністрів оборони країн «ядерної п'ятірки», до якої входять США, Китай, Франція, Росія і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, відбулася в період з 13 до 14 червня в Каїрі.

З боку США у зустрічі брали участь фахівці Держдепартаменту і Міноборони країни, а також представники Національного управління з ядерної безпеки.

«Експерти відповідних міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику», – зазначають у Держдепі, наголошуючи, що вітають фаховий підхід делегацій і включення представників міністерства оборони в тематичні обговорення.

Як наголосили в Держдепі, представники Сполучених Штатів, у рамках свого головування, продовжать зусилля зі сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами по ядерній зброї з цих п'яти країн.

Зазначимо, що раніше зустріч лідерів країн, що володіють ядерною зброєю офіційно не анонсувалася.

Офіційні представники в РФ поки що не давали жодних коментарів про перебіг і результати переговорів.

Президент України заявляв, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить  життєдіяльності. 

Раніше  Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якому сказано, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО.

Теги: росія путін переговори Китай США

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