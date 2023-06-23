Неафішована зустріч «ядерної п'ятірки»: стали відомі деталі

США зібрали експертів з чотирьох країн, щоб обговорити питання ядерної зброї та можливості зменшення ризиків

У Державному департаменті США оголосили про успішні переговори п'яти країн, що володіють ядерною зброєю щодо зниження стратегічних ризиків та обміну думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 23 червня повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією відомства, зустріч експертів міністерств закордонних справ і міністрів оборони країн «ядерної п'ятірки», до якої входять США, Китай, Франція, Росія і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, відбулася в період з 13 до 14 червня в Каїрі.

З боку США у зустрічі брали участь фахівці Держдепартаменту і Міноборони країни, а також представники Національного управління з ядерної безпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Експерти відповідних міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику», – зазначають у Держдепі, наголошуючи, що вітають фаховий підхід делегацій і включення представників міністерства оборони в тематичні обговорення.

Як наголосили в Держдепі, представники Сполучених Штатів, у рамках свого головування, продовжать зусилля зі сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами по ядерній зброї з цих п'яти країн.

Зазначимо, що раніше зустріч лідерів країн, що володіють ядерною зброєю офіційно не анонсувалася.

Офіційні представники в РФ поки що не давали жодних коментарів про перебіг і результати переговорів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент України заявляв, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить життєдіяльності.

Раніше Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якому сказано, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО.