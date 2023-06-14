РФ готується вербувати на війну ще дві категорії людей

Від кримінальної відповідальності звільнятимуть людей, переслідування щодо яких «призупинено за клопотанням командування військової частини»

Кремль планують почати вербувати на війну підсудних та підслідних. Відповідні два законопроєкти Держдума вже ухвалила в першому читанні. Про це повідомляє «Медиазона».

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При цьому, один зі співавторів ініціативи Павло Крашенінніков під час засідання заявив, що «буде контракт зі збройними силами, і ширшим колом осіб. Це, звичайно ж, ті, хто відбуває покарання за вироком суду, це і підсудні, і підслідні».

Перший законопроєкт передбачає, що міністерство оборони Росії зможе укладати контракти із засудженими за всіма статтями Кримінального кодексу, крім:

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злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх;

терористичних статей;

захоплення заручників;

організації незаконного збройного формування та участь у ньому;

викрадення повітряного судна;

незаконного поводження з ядерними матеріалами, а також їх розкрадання;

держзради;

екстремістських статей;

нападу на осіб або установи, які користуються міжнародним захистом, а також міжнародний тероризм.

У другому законопроєкті пропонується звільняти від кримінальної відповідальності людей, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості.

«Це відбуватиметься в тому разі, якщо вони отримають державну нагороду за участь у воєнних діях або ж звільняться зі служби за станом здоров'я, через вік і через кінець дії контракту. За тих самих умов звільнятимуться від кримінальної відповідальності люди, кримінальне переслідування щодо яких «призупинено за клопотанням командування військової частини», – пише видання.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.