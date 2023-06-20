Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні: перші деталі

У ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України

Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

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«У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку», - написав міністр.

Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Зустріч посадовців відбулася у Великій народній залі, де Сі часто приймає лідерів інших країн.

Блінкен зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив китайських дипломатів до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.

До слова, напередодні візиту до США прем'єр Індії зробив заяву про війну в Україні.