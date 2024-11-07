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Нелегалам приготуватись? Трамп може швидко виконати першу передвиборчу обіцянку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нелегалам приготуватись? Трамп може швидко виконати першу передвиборчу обіцянку
США можуть готуватися до масового затримання та депортації мігрантів, як і обіцяв Трамп
фото із відкритих джерел

Імміграція була наріжним каменем передвиборчої кампанії Трампа 2024 року

Соратники Дональда Трампа, який оголосив про перемогу на президентських виборах, збираються виконувати одну з його передвиборчих обіцянок. Він може здійснити масове висилання нелегальних іммігрантів із США. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

«Соратники Дональда Трампа та деякі представники приватного сектору ведуть непублічну підготовку до затримань та депортації мігрантів із США у масових масштабах, заявили чотири джерела, знайомі з цими обговореннями», – зазначає телеканал.

У свою чергу високопоставлений помічник Трампа Джейсон Міллер заявив, що пріоритетом для Трампа спочатку стане відродження політики з охорони кордону, яку вела його попередня адміністрація, і відмова від заходів, які реалізовував Білий дім за президента Джо Байдена.

Зокрема, як заявило одне з джерел CNN, команда Трампа хоче надсилати мігрантів без документів, які вчинили злочини. Проте йдеться про обговорення питання, чи варто і якщо так, то як, депортувати мігрантів, яких привезли до США ще дітьми.

Інший радник Трампа Брайн Хьюз зазначив, що коли Трамп повернеться до Білого дому, одним із основних напрямків його політики стане забезпечення безпеки кордонів. «Трамп здобув переконливу перемогу у вівторок, тому що американці поділяють його здорову політику з охороною кордонів та масовою депортацією нелегальних іммігрантів», – пояснив Х'юз.

Один із співрозмовників CNN додав, що ще до президентських виборів у приватному секторі йшли розмови про те, як можна буде забезпечити можливе масове висилання мігрантів. Телеканал пояснює, що і республіканська, і демократична адміністрації стикалися з нестачею ресурсів під час реалізації таких заходів.

Напередодні CNN також повідомляв, що у міністерстві внутрішньої безпеки США, відповідальному за операції з депортації нелегалів, очікують великих змін у міграційній політиці після вступу Трампа на посаду президента країни. Деякі співробітники зустріли обрання Трампа з натхненням: останні три роки Білий дім регулярно стикався з міграційними кризами на кордоні, викликаючи масу критики на свою адресу. «Тепер є багато оптимізму та надії», – цитує телеканал неназваного співробітника міністерства.

Трамп неодноразово критикував міграційну політику Байдена та його адміністрації. На його думку, США через наплив нелегальних мігрантів можуть перетворитися на «Венесуелу на стероїдах».

Напередодні виборів Трамп також пообіцяв посилити політику щодо осіб, які нелегально потрапляють до США, нагадавши, що виступає за страту для нелегалів, які вбивають американських громадян.

Нагадаємо, як пише Associated Press, Трамп пропонує розширення армії, збільшення витрат на Пентагон і новий протиракетний щит. Він обіцяє припинити війни в Україні та між Ізраїлем і ХАМАСом, хоча не пояснює, як саме. Трамп також продовжує критикувати НАТО та американське військове керівництво, а також підтримує авторитарних лідерів, таких як Віктор Орбан та Володимир Путін.

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Теги: США Дональд Трамп мігранти політика вибори у США радник

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