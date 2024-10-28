Байден сьогодні проголосує на президентських виборах

Байден готовий сьогодні віддати свій голос, який зарахують під час виборів які відбудуться 5 листопада

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 жовтня, достроково проголосує на президентських виборах, випливає з розкладу глави держави, опублікованого Білим домом. Про це пише Reuters.

«Вранці президент проголосує достроково на загальних виборах 2024 року», – йдеться у розкладі. Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Раніше Байден відмовився від участі у виборах. Натомість кандидатом від Демократичної партії стала віце-президентка Камала Харріс. Кандидат від республіканців – експрезидент Дональд Трамп.

Нагадаємо, кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс не вважає російського диктатора Путіна ворогом, натомість закликав до переговорів з РФ. На питання журналіста про те, чи бачить Венс у Путіні ворога або союзника, він відповів, що російський диктатор є конкурентом.

До слова ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив, що РФ ніколи не напала б на Україну, якби він був президентом. Трамп також назвав чотири слова, якими б зупиняв Путіна від нападу на Україну