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Байден сьогодні проголосує на президентських виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден сьогодні проголосує на президентських виборах
Байден готовий голосувати на виборах у США
фото із відкритих джерел

Байден готовий сьогодні віддати свій голос, який зарахують під час виборів які відбудуться 5 листопада

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 жовтня, достроково проголосує на президентських виборах, випливає з розкладу глави держави, опублікованого Білим домом. Про це пише Reuters.

«Вранці президент проголосує достроково на загальних виборах 2024 року», –  йдеться у розкладі. Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Раніше Байден відмовився від участі у виборах. Натомість кандидатом від Демократичної партії стала віце-президентка Камала Харріс. Кандидат від республіканців – експрезидент Дональд Трамп.

Нагадаємо, кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс не вважає російського диктатора Путіна ворогом, натомість закликав до переговорів з РФ. На питання журналіста про те, чи бачить Венс у Путіні ворога або союзника, він відповів, що російський диктатор є конкурентом.

До слова ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив, що РФ ніколи не напала б на Україну, якби він був президентом. Трамп також назвав чотири слова, якими б зупиняв Путіна від нападу на Україну

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Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп партії президент

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