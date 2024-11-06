Результати виборів у США: хто перемагає у президентських перегонах

Почали надходити перші результати з виборчих дільниць у США

Результати виборів у США вже почали надходити в міру закриття виборчих дільниць у різних штатах. За першими даними екзит-полів, рівень підтримки Камали Гарріс та Дональда Трампа загалом по країні, а також у семи хитких штатах, залишається майже однаковим. Перемогу Трампу вже присудили у Кентуккі, Індіані та Західній Вірджинії, а Гарріс — у штаті Вермонт.

У США завершилося голосування приблизно в половині штатів. За даними екзит-полів, 44% виборців позитивно ставляться до Дональда Трампа, а 48% – до Камали Гарріс.

У Джорджії, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні Гарріс має незначну перевагу, тоді як Трамп лідирує в Неваді та Пенсільванії. У Джорджії результати рівні.

Трамп наразі має 95 голосів виборщиків, а Гарріс – 35 із 270 необхідних для перемоги.

Станом на 3:04 у США закрилися виборчі дільниці ще в 16 штатах. Карта попередніх результатів продовжує оновлюватися.

Ці президентські вибори у США вважаються одним з найменш передбачуваних за багато років, адже рівні шанси на перемогу зберігають обидва кандидати.

Голосування у самому розпалі і більшість американців тільки збираються віддати свій голос. Разом з тим, у крихітному селі Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, уже проголосували всі виборці. У голосуванні брали участь четверо республіканців та двоє незалежних виборців. Троє виборців підтримали Гарріс, троє – Трампа.

До слова, радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.