Чого очікувати від другого терміну Трампа

«Він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки»

Пару побіжних нотаток для розуміння, що очікувати від другого президентства Трампа.

1

Потрібно врахувати, що це його другий і останній строк. А значить він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки. Плюс у нього повний контроль над Сенатом і Палатою представників. Повний пакет для швидкої і блискавичної політики.

2

Прецедентом є постанова Верховного Суду, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності після того, як він покидає свій пост. А це викличе бурхливий ентузіазм у Трампа, який схильний до «простих рішень» та ексцентричних кроків.

3

Цього разу Трамп оточить себе лише вірними, лояльними та абсолютно слухняними чиновниками і канцеляристами, не здатними сперечатись із ним. Він добре буде пам'ятати «зраду» Пенса, Міллі, Комі тощо. Велику роль будуть відігравати члени його родини.

Карта президентських виборів у США