Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Чого очікувати від другого терміну Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оточить себе лише вірними, лояльними та абсолютно слухняними чиновниками
фото з відкритих джерел

«Він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки»

Пару побіжних нотаток для розуміння, що очікувати від другого президентства Трампа.

1

Потрібно врахувати, що це його другий і останній строк. А значить він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки. Плюс у нього повний контроль над Сенатом і Палатою представників. Повний пакет для швидкої і блискавичної політики.

2

Прецедентом є постанова Верховного Суду, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності після того, як він покидає свій пост. А це викличе бурхливий ентузіазм у Трампа, який схильний до «простих рішень» та ексцентричних кроків.

3

Цього разу Трамп оточить себе лише вірними, лояльними та абсолютно слухняними чиновниками і канцеляристами, не здатними сперечатись із ним. Він добре буде пам'ятати «зраду» Пенса, Міллі, Комі тощо. Велику роль будуть відігравати члени його родини.

Карта президентських виборів у США

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден пообіцяв надати охорону Трампу на рівні президента США
Трамп вимагає додатковий захист для себе: реакція Байдена
12 жовтня, 09:48
Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій проти Росії
Орбан вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах
14 жовтня, 11:02
За військовою базою США стежать таємничі дрони: деталі від WSJ
За військовою базою США стежать таємничі дрони: деталі від WSJ
13 жовтня, 11:58
Мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії
США ввели санкції проти Китаю й Росії за спільне виробництво дронів «Гарпія»
17 жовтня, 19:38
МО США підписало контракт з компанією Ілона Маска
Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX
20 жовтня, 04:18
Ціни на бензин в Росії суттєво збільшать
Щоб наповнити військовий бюджет росіянам піднімуть ціни на паливо
25 жовтня, 01:05
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
31 жовтня, 08:33
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
5 листопада, 09:25
Індекс S&P 500 підскочив на 2,5%, став найкращим результатом після виборів в історії, а долар США також зріс
$64 млрд за день: перемога Трампа збагатила десятку найбагатших людей світу
Сьогодні, 12:58

Олег Постернак

Чого очікувати від другого терміну Трампа
Чого очікувати від другого терміну Трампа
Трамп в зеніті першої електоральної слави
Трамп в зеніті першої електоральної слави
Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч
Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
Санду виграла перший тур. Але чи є це перемогою?
Санду виграла перший тур. Але чи є це перемогою?
Політична битва року: чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?
Політична битва року: чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
4158
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
3959
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
3949
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua