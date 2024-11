Брехня, страх і надія на диво. Як Америка обирає президента

Ця президентська кампанія в США по-особливому цинічна

Вибори 47-го президента США є змаганням республіканця Дональда Трампа і демократки Камали Гарріс. Жодне із соцопитувань, проведених напередодні дня виборів, не показало перевагу когось з кандидатів понад статистичну похибку. Як і кожні вибори, нинішня кампанія мала свої особливості. «Главком» зібрав найбільш цікаві факти, які демонструють унікальність цих виборів.

Страх жінок

Не секрет, що популярність Камали Гарріс серед жінок впродовж усієї кампанії була більшою, ніж популярність Дональда Трампа. І питання тут не у гендері, а у поглядах, які транслюють кандидати. Відомо, що демократи ліберальніші щодо прав жінок у частині репродуктивного здоров’я, виступають за право жінки розпоряджатися своїм тілом, за право на аборти.

Та нині пошук у Google зафіксував цікаву тенденцію. Чим ближче до дня голосування, тим більшим є запит «Чи дізнається мій чоловік за кого я віддала свій голос?» (Can my husband find out who i voted for?). Можна припустити, що з таким запитанням у пошук ідуть жінки, чиї погляди на голосування за кандидата не збігаються із поглядами їхніх чоловіків, які за Трампа. Що цікаво, найбільший запит не тільки у так званих традиційно «республіканських» штатах як от Техас, а й, наприклад, у Нью-Йорку, де зазвичай передують демократи.

Найстаріший кандидат

Чинний президент Джозеф Байден найстаріший з-поміж усіх керівників США, а претендент на президентство Дональд Трамп – найстаріший серед усіх кандидатів, які коли-небудь балотувалися. Трампу виповнилося 78 років, а 20 січня 2025 року, коли обраний президент зайде до Овального кабінету і почне роботу, Трамп буде на п’ять місяців старішим, ніж коли Байден став президентом чотири роки тому.

Зміна кандидата під час виборів

Сама по собі зміна кандидата в історії президентських виборів у США уже траплялася. Але нинішня заміна Джо Байдена на Камалу Гарріс – найпізніша в історії. Це сталося 21 липня, коли Джо Байден оголосив, що не братиме участі у виборах. Причина цього – тиск в середині партії зокрема і через невдалі дебати з Трампом. Зняття кандидатури сталося за три з половиною місяці до дня голосування. Трамп любить закидати демократам і Байдену те, що зміна кандидата – це слабкість і самого Байдена, який дозволив його усунули, і Демократичної партії, яка спочатку висунула Байдена, а потім різко змінила свою думку. Мовляв, ніколи такого не було в історії, що діючого президента фактично усунула від виборів рідна партія просто під час виборчих перегонів.

Насправді, принаймні останнім часом, у 20 столітті ще чотири кандидати у президента знімали свої кандидатури. Це Ліндон Джонсон, Гаррі Трумен, Калвін Кулідж і Теодор Рузвельт. Двоє останніх з цього списку – республіканці. А Трумен і Кулідж на момент зняття були чинними президентами.

Замах на Трампа

Під час виборчої кампанії 2024 року на Донольда Трамба було скоєно декілька спроб замаху. 13 липня він навіть зазнав вогнепального поранення у вухо під час передвиборчого мітингу в містечку Коннокенессінг, штат Пенсільванія. Підозрюваним було названо 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетель-Парку, штат Пенсільванія.

Вдруге у бік Трампа пролунали постріли під час мітингу на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида, 15 вересння ввечері. Стрільцем виявився Райан Рут. Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент схожим на спробу вбивства Трампа.

Замахи на президентів чи кандидатів у президенти США траплялися раніше і не є чимось унікальним. Чотирьох президентів було вбито, ще у понад 10 випадках було декілька разів, коли кандидата нападник поранив.

Знецінення букмекерів

Попередні виборчі кампанії неодмінно супроводжував тоталізатор. По суті, букмекери грали роль прогнозистів і мали пряму зацікавленість у правдивості цих прогнозів. Роль букмекерів у США грають фінансові біржі. Чи не найбільшою нині є Polymarket, яка почала роботу у 2020 році. На цій платформі можна робити ставки на різні події, зокрема економічні показники, погодні умови, на вірогідність ухвалення тих, чи інших законів. Сьогодні у топі прогнозів, на які люди роблять ставки, – результати виборів президента США.

Наприклад, перед самим голосуванням на президентських виборах у 2020 році букмекерські ставки на перемогу Байдена були з коефіцієнтом 1,4 (вірогідність перемоги – 67%), у той час як у Трампа був показник 2,87 (33% вірогідність перемоги). Нині букмекери дають перемогу Трампу. Вірогідність її, приблизно, 60%. Однак незалежні ЗМІ і аналітики закидають букмекерам маніпуляції. Опосередкований доказ того, що букмекери можуть не показувати об’єктивну картину – аномальна активність користувачів Polymarket. Всього з чотирьох акаунтів на перемогу Трампа були зроблені ставки у криптовалюті на суму близько $30 млн, пише The Wall Street Journal. Від цього коефіцієнт за Трампа знизився, що означає більшу вірогідність перемоги. Окрім того, чи не найвпливовіший прихильник Дональда Трампа бізнесмен Ілон Маск на своїй сторінці у власній соцмережі X регулярно закликає робити ставки на Polymarket і переконує, що коефіцієнт, який пропонується, об'єктивніший за соцопитування. Polymarket натомість повідомляє, що всі чотири акаунти належать одному громадянину Франції, який не порушує закони. Однак сам факт настільки високих ставок за одного з кандидатів дає підстави опонентам Трампа говорити про можливі маніпуляції.

Загалом вісім букмекерських контор США прогнозують перемогу Трампа і дають йому 58% і вище. Але такі «прогнози» поступаються буквально усім соціологічним опитуванням, як проводилися спеціалізованими компаніями.

Лотерея Маска

У США є сім так званих хитких штатів, за перемогу в яких точиться найбільша боротьба. Одним з ключових з-поміж них є Пенсільванія. Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і тут вирішив допомогти Дональду Трампу – схилити виборців на його бік. Простіше кажучи, платити гроші. Але щоби це не виглядало як підкуп виборців, знайшов для такого фінансування цікаву форму – створив петицію за свободу слова. За долучення до неї, тобто за відповідний підпис платив людині гроші. Наприклад, у Філадельфії Маск обіцяв $100 за підпис під петицією. Серед підписантів також проводилися розіграші $1 млн щодня. Дії бізнесмена намагався оскаржити прокурор Філадельфії Ларрі Краснер. Однак суд дозволив Маску проводити ці розіграші. Примітно, що кандидат Дональд Трамп вибори президента 2020 року називав найбільш корумпованими в історії США. Натомість стимулювання виборців грішми на нинішніх виборах корупцією не вважає.

Брехня, яка не карається

Нинішня виборча кампанія характеризувалася відвертою брехнею і дискримінацією, зокрема і з боку кандидатів. Нагадаємо найбільш дикі випадки. Наприклад, під час теледебатів між Гарріс і Трампом останній декілька разів заявляв, що іммігранти з Гаїті в Огайо буцімто викрадають і їдять домашніх тварин. «Вони їдять собак. Вони їдять котів. Вони їдять домашніх тварин місцевих мешканців», - сказав він. Модератори дебатів спростували озвучену кандидатом інформацію. Також під час дебатів Трамп заявив, що демократи згодні робити аборти на 9 місяці вагітності. «Вони згодні вбивати дітей після народження». Модератор дебатів навіть перебила кандидата президенти і заявила, що ніде у США не дозволено вбивати дітей після народження. Кандидатка Гарріс натомість заявила, що це Трамп підбурював озброєний натовп штурмувати Білий дім 6 січня 2020 року. Але слід зазначити, що на цей момент не має жодного судового рішення, яке би доводило вину Трампа у штурмі Білого дому.

Примітно, що абсолютно очевидна брехня, насамперед з вуст Трампа, якщо вірити соціологічним дослідженням, жодним чином не позначилася на рейтингах кандидата. Аналітики пояснюють, що нібито це тому, що виборці вірять кожному слову Трампа, тобто не ставляться до нього критично. Наскільки це так, складно сказати. Але той факт, що до відвертої брехні виборці ставляться толерантно означає, що за слова у світі постправди можна більше не відповідати, що словам не довіряють і сказане не є цінністю.

Михайло Глуховський, «Главком»