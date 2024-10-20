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Санду лідирує на виборах у Молдові: ЦВК опрацювала більше 50% бюлетенів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Санду лідирує на виборах у Молдові: ЦВК опрацювала більше 50% бюлетенів
Санду лідирує в Молдові
фото з відкритих джерел

В Молдові відбулись вибори президента та провели референдум щодо вступу в ЄС

У Молдові голосування на президентських виборах і референдумі про євроінтеграцію завершилося о 21:00 за місцевим часом.

ЦВК Молдови опрацювала понад 50% бюлетенів після закінчення президентських виборів. Майя Санду набрала понад 35,6% голосів. На другому місці Олександр Стояногло - у нього понад 29,29%, Ренато Усатий набрав понад 14%. Про це інформує ЦВК Молдови. 

Також комісія опрацювала понад 45% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. Понад 43% виборців проголосували за, 56% - проти.

Голосування ще тривало на закордонних виборчих дільницях, насамперед у країнах Європи, де час 21:00 ще не настав. У цих країнах живе численна діаспора, повідомляють і про високу явку виборців.

Загалом по країні наразі явка становить 51,41%. Явка важлива для результатів референдуму: щоб його визнали таким, що відбувся, у ньому мають узяти участь не менше третини зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. 

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

 

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Теги: Майя Санду радник діаспора референдум вибори росія

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