«Трамп неодноразово хвалив Гітлера». Ексглава апарату Білого дому зробив заяву

Келлі розповів, ніби Трамп сказав йому таку фразу: «Гітлер зробив кілька добрих речей»

Джон Келлі: «Трамп, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово хвалив лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Про це заявив колишній голова апарату Білого дому Джон Келлі, передає Axios.

Як зазначає видання, в серії інтерв'ю The New York Times Келлі висловив стурбованість щодо того, що в разі обрання Трамп правитиме, як диктатор. За його словами, кандидат у президенти США від республіканців «відповідає визначенню фашиста», а також «не розуміється на історії та Конституції».

Крім того, Келлі розповів, що Трамп сказав йому таку фразу: «Гітлер зробив кілька добрих речей». До того ж ексглава апарату Білого дому заявив, що може підтвердити те, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про лідера нацистів.

«Колишній президент, безумовно притримується вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами – він це казав. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста, це точно», – заявив Келлі.

Водночас представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг сказав у своїй заяві, надісланій електронною поштою, що Келлі «повністю зганьбився, вигадавши ці історії».

У публікації Axios наводиться ще кілька заяв колишнього глави апарату Білого дому щодо теми німецьких генералів навколо Гітлера, а також загиблих американців у Першій світовій війні. На додачу до них видання пригадало, що раніше передвиборчий штаб Трампа так само заперечував, що кандидат від республіканців колись говорив подібне.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати».

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.