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Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на Covid-19 – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на Covid-19 – WP
Путін просив Трампа, щоб той не розголошував інформацію про передачу дефіцитних тестів
фото з відкритих джерел

Трамп надіслав Путіну тести для виявлення хвороби, оскільки той був «нажаханий від вірусу»

У 2020 році під час пандемії Covid-19 тодішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто передав російському диктатору Володимиру Путіну тести для виявлення хвороби. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на журналіста Боба Вудворда та його книгу «Війна».

Вудворт стверджує, що Путін був «нажаханий від вірусу», тому Трамп таємно надіслав йому тести для виявлення хвороби, яких бракувало у США та інших країнах.

Як зазначає журналіст, диктатор прийняв їх, але «доклав зусиль, щоб запобігти політичним наслідкам» для президента США. Він застеріг Трампа, щоб той не розголошував інформацію про те, що передав йому дефіцитні тести.

«Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене», – нібито казав Путін.

Натомість речник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворта, які той виклав у своїй книзі. За його словами, жодна «із цих вигаданих історій» не відповідає дійсності». 

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Раніше Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

Як відомо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви

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Теги: хвороба вірус Дональд Трамп путін США

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