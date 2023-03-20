Головна Світ Політика
search button user button menu button

Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту
фото з відкритих джерел

Замість себе російський диктатор відрядив на зустріч з Сі Цзіньпіном віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка

20 березня Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Літак глави КНР приземлився у московському аеропорту «Внуково», проте замість президента Володимира Путіна китайського лідера зустрів віцепрем'єр російського уряду Дмитро Чернишенко. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистами, видно, як китайський лідер Сі Цзіньпін спускається по трапу літака, що приземлився 20 березня у «Внуково».

Сі Цзіньпін у Москві
Сі Цзіньпін у Москві

Біля трапу на нього вже чекає російська делегація. Однак Путіна серед зустрічаючих немає. Замість себе він відправив в аеропорт віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

Російська делегація зустрічає китайського лідера
Російська делегація зустрічає китайського лідера

Втім, президент КНР не відразу ідентифікував російського чиновника і попрямував повз нього далі. Однак іще один росіянин, зважаючи на все, охоронець, перегородив китайському лідерові дорогу, не даючи пройти далі.

Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту фото 1

З нагоди візиту високого гостя трап вистелили багряним килимом, також до літака відправили оркестр збройних сил РФ.

Після зустрічі Сі Цзіньпіна в Москві виникає декілька питань. Китайська делегація знала, хто зустрічатиме їхнього лідера, але все ж таки, чи не вважатиме Сі Цзіньпінь проявом недостатньої до нього поваги той факт, що в аеропорт був направлений лише віцепрем'єр (навіть не перший)? І, навпаки, чи можна вважати надану до Чернишенка довіру, знаком посилення його позицій?

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні. 

Сьогодні російський диктатор і китайський лідер проведуть «неформальний обід» у другій половині дня, а завтра Сі Цзіньпін та Путін зроблять заяви для преси, після чого вирушать на державний обід у Грановитий палац Кремля. 

Секретар РНБО Данілов прокоментував, чого очікувати від візиту Сі Цзіньпіна до Москви. 

Читайте також:

Теги: росія Китай путін аеропорт Дмитро Чернишенко Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вікіпедії з‘явилась сторінка «Брянські заворушення»
У Вікіпедії з‘явилась сторінка «Брянські заворушення»
2 березня, 16:04
Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого
Генштаб повідомив, чого очікувати з території Білорусі 24 лютого
23 лютого, 17:11
Спецслужби РФ намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС
Спецслужби РФ намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС
2 березня, 19:03
Пентагон регулярно проводить консультації з українцями щодо правильного застосування обладнання
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
3 березня, 06:50
Міжнародний суд ООН у Гаазі
Пентагон блокує передачу доказів злочинів Росії до Гааги – NYT
9 березня, 05:48
Генерали перехопили владу у Шойгу і Путіна
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією
10 березня, 19:29
Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам
Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам
16 березня, 17:23
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
16 березня, 21:10
Пекін називає візит китайського лідера до Росії «візитом дружби»
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: Данілов розповів, чого очікувати від Китаю
Сьогодні, 12:27

Політика

Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
24K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
12K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
7264
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7061
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Новини

Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту