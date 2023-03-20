Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту

Замість себе російський диктатор відрядив на зустріч з Сі Цзіньпіном віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка

20 березня Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Літак глави КНР приземлився у московському аеропорту «Внуково», проте замість президента Володимира Путіна китайського лідера зустрів віцепрем'єр російського уряду Дмитро Чернишенко. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистами, видно, як китайський лідер Сі Цзіньпін спускається по трапу літака, що приземлився 20 березня у «Внуково».

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Сі Цзіньпін у Москві

Біля трапу на нього вже чекає російська делегація. Однак Путіна серед зустрічаючих немає. Замість себе він відправив в аеропорт віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

Російська делегація зустрічає китайського лідера

Втім, президент КНР не відразу ідентифікував російського чиновника і попрямував повз нього далі. Однак іще один росіянин, зважаючи на все, охоронець, перегородив китайському лідерові дорогу, не даючи пройти далі.

З нагоди візиту високого гостя трап вистелили багряним килимом, також до літака відправили оркестр збройних сил РФ.

Після зустрічі Сі Цзіньпіна в Москві виникає декілька питань. Китайська делегація знала, хто зустрічатиме їхнього лідера, але все ж таки, чи не вважатиме Сі Цзіньпінь проявом недостатньої до нього поваги той факт, що в аеропорт був направлений лише віцепрем'єр (навіть не перший)? І, навпаки, чи можна вважати надану до Чернишенка довіру, знаком посилення його позицій?

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Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

Сьогодні російський диктатор і китайський лідер проведуть «неформальний обід» у другій половині дня, а завтра Сі Цзіньпін та Путін зроблять заяви для преси, після чого вирушать на державний обід у Грановитий палац Кремля.

Секретар РНБО Данілов прокоментував, чого очікувати від візиту Сі Цзіньпіна до Москви.