Візит Сі Цзіньпіна до Москви: Данілов розповів, чого очікувати від Китаю

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що візит китайського лідера до Росії зможе показати справжні наміри Китаю

На тлі візиту Сі Цзіньпіна до Москви секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував про те, яку гру веде китайський лідер. Про це він розповів у рамках загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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За словами Данілова, Далекий Схід в Росії стоїть під великим питанням.

«По-перше, треба дочекатися цього візиту, який є великим бажанням Путіна. Адже він хоче мати підтримку. Я граю в шахи, росіяни грають в шашки, а китайці – в го. В го головна мета – захопити територію. З урахуванням того, що сьогодні відбувається в Китаї. Нас непокоїть питання, щоб не було альянсу Китаю з Росією. Я думаю, що буде зовсім інша ситуація та інша комбінація», – каже секретар РНБО.

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Данілов вважає, що якщо ми побачимо китайську зброю на території України, тоді зможемо сказати, що в Китаї прийняте те чи інше рішення.

«В CNN повідомили, що наші військові збили китайський БПЛА. Але це не військовий БПЛА, це не такий БПЛА, як використовують росіяни, отримавши в Ірані. Такий БПЛА можна купити в Інтернеті. А от пропозиції нашого президента доволі прості і зрозумілі. Там є чотири речі, за які ми не можемо виходити», – зазначає Данілов.

Зокрема йдеться про повернення до кордонів 1991 року, кримінальна відповідальність всіх людей, які скоїли ці злочини, повна сатисфакція виплат всіх контрибуцій, необхідних для того, щоб вони сплатили за все, що скоїли на нашій території та питання гарантій нашої безпеки.

«Ці чотири речі є ключовими для нас. Ми розуміємо, що нам робити далі. Якщо хтось вважає, що без наших громадян занашими спинами можна щось вирішити, це глибока помилка.», – резюмував Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що Вашингтон і Пекін можуть домовитися про двополярний світ. Скоріше за все так і відбуватиметься, вважає Данілов.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

Сьогодні російський диктатор і китайський лідер проведуть «неформальний обід» у другій половині дня, а завтра Сі Цзіньпін та Путін зроблять заяви для преси, після чого вирушать на державний обід у Грановитий палац Кремля.

До слова, президент РФ та китайський лідер опублікували статті про майбутню зустріч: Путін – у китайське ЗМІ, Сі – у російську газету. Попри нещодавнє рішення МКС про видачі Путіну ордера на арешт, лідер КНР найближчим все ж таки планує відвідати Москву. Фактично, це означає про готовність Сі Цзіньпіна зустрітися з підозрюваним у скоєнні воєнного злочину.