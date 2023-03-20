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Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву
Зустріч Путіна та Цзіньпіна стане ювілейною: поспілкуються у 40-й раз
фото з відкритих джерел

Офіційні переговори заплановані на завтра

Глава Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Москви, пише російське видання. Це його перша закордонна поїздка після після третього обрання на посаді.

Літак із делегацією Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту «Внуково-2», за його польотом на сервісі Flightradar стежили понад 100 тис. осіб.

Як відомо, під час переговорів лідера КНР та президента РФ буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між Росією і Китаєм.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нині лідери поспілкуються тет-а-тет за неформальним обідом. Офіційні переговори заплановані на завтра. За їхніми підсумками відбудеться пресконференція.

Примітно, що відтоді, як десять років тому Сі Цзіньпін очолив Китай, він особисто зустрічався з Путіним 39 разів. Однією з найбільш знакових їхніх зустрічей став візит російського диктатора в Пекін в лютому 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді напередодні відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні Путін та Сі уклали домовленість про «безмежне» партнерство.

Зауважимо, Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Путіна тепер можуть заарештувати щонайменше на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, Китай заявив, що під дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори – зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: головні теми розмови.

До слова, президент РФ та китайський лідер опублікували статті про майбутню зустріч: Путін – у китайське ЗМІ, Сі – у російську газету. Попри нещодавнє рішення МКС про видачі Путіну ордера на арешт, лідер КНР найближчим все ж таки планує відвідати Москву. Фактично, це означає про готовність Сі Цзіньпіна зустрітися з підозрюваним у скоєнні воєнного злочину. 

Напередодні лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

Крім того, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі «Главкому» розповів, що у китайців є важелі впливу на Путіна. Китай радіє тому факту, якими швидкими темпами відбувається «юанізація» російської економіки.

Зазначимо, китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР

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Теги: росія Сі Цзіньпін путін Китай

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