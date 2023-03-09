Пентагон блокує передачу доказів злочинів Росії до Гааги – NYT

Причиною є страх створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців

Міністерство оборони США виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ в Україні, зібраних американськими спецслужбами. Про це пише The New York Times.

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Як повідомила газета, докази американської сторони стосуються розслідування головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, розпочатого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.

Зокрема, йдеться про рішення російських чиновників навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території.

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Джерела NYT свідчать, що 3 лютого Рада національної безпеки скликала засідання комітету керівників, щоб спробувати вирішити суперечку з обміном доказами, але міністр оборони Ллойд Остін укотре висловив заперечення.

Зазначається, що Пентагон виступає проти співпраці з МКС, оскільки побоється створення прецеденту, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців. Решта адміністрації президента Джо Байдена, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і міністерством юстиції, виступає за надання суду доказів. Водночас сам Байден ще не ухвалив остаточного рішення.

Як пише NYT, США не підписала Римський статут, на основі якого й запрацював Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може здійснювати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка є його учасницею.

Таку позицію в останні роки критикують деякі американські юристи, вказуючи, що решта світу не поділяє інтерпретацію офіційного Вашингтона. Також вони зауважують, що Римський статут передбачає залучення МКС лише щодо країн без судових систем належного рівня, здатних розглядати міжнародні злочини, а США під цей критерій не підпадають.

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Нагадаємо, що створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ уже підтримали 30 держав, серед яких і країни G7.