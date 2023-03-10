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Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією
Генерали перехопили владу у Шойгу і Путіна
фото з відкритих джерел

Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти

Армією російських загарбників в Україні зараз командують генерали, а не міністр оборони РФ Сергій Шойгу і російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив офіцер КДБ у відставці і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков.

Він розповів, що такою інформацією з ним поділилася «людина, що викликає довіру, яка обіймала багато посад і зараз не чужа путінській еліті».

«Він сказав про Шойгу. Я запитав: «Чи не помиляюся, що генерали взяли владу?». Він каже:»Так, ти не помиляєшся». І Шойгу сам усунувся», – зазначив Гудков.

За його словами, Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти. Також міністр оборони доповідав про стан російської армії.

«Як мені сказали, він треться об ногу Путіна, демонструючи йому собачу відданість. А по-друге, він його попереджав. Він каже: «звичайно, Володимир Володимирович, ми все виконаємо, зробимо максимум, але у нас така ситуація. Як би нам по повній не залетіти". Він був проти війни, тому що не вірив у швидку перемогу», – сказав Гудков.

Також він зазначив, що генерали перехопили владу у Шойгу і Путіна. «Але якщо ми подивимося, де зараз Шойгу... Де він? Та ніде. Сидить на Раді Безпеки, хмурить брови, з кам'яною мордою обличчя сидить на нарадах. А хто командує? Герасимов, його генерали. А ось зараз якщо обгидиться... що з ними буде?» – підсумував Гудков.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом.

До відома триває 380 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: війна Геннадій Гудков диктатор Сергій Шойгу Слов’янськ путін міністр окупанти

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