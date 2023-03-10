Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією

Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти

Армією російських загарбників в Україні зараз командують генерали, а не міністр оборони РФ Сергій Шойгу і російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив офіцер КДБ у відставці і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков.

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Він розповів, що такою інформацією з ним поділилася «людина, що викликає довіру, яка обіймала багато посад і зараз не чужа путінській еліті».

«Він сказав про Шойгу. Я запитав: «Чи не помиляюся, що генерали взяли владу?». Він каже:»Так, ти не помиляєшся». І Шойгу сам усунувся», – зазначив Гудков.

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За його словами, Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти. Також міністр оборони доповідав про стан російської армії.

«Як мені сказали, він треться об ногу Путіна, демонструючи йому собачу відданість. А по-друге, він його попереджав. Він каже: «звичайно, Володимир Володимирович, ми все виконаємо, зробимо максимум, але у нас така ситуація. Як би нам по повній не залетіти". Він був проти війни, тому що не вірив у швидку перемогу», – сказав Гудков.

Також він зазначив, що генерали перехопили владу у Шойгу і Путіна. «Але якщо ми подивимося, де зараз Шойгу... Де він? Та ніде. Сидить на Раді Безпеки, хмурить брови, з кам'яною мордою обличчя сидить на нарадах. А хто командує? Герасимов, його генерали. А ось зараз якщо обгидиться... що з ними буде?» – підсумував Гудков.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом.

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До відома триває 380 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.