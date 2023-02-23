Генштаб повідомив, чого очікувати з території Білорусі 24 лютого

Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого

Наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння

Станом на 23 лютого Білорусь не сформувала ударне угрупування, яке могло б проводити наступ на територію України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

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«Це (24 лютого – ред.) буде черговий день нашого протистояння ворогу», – сказав він.

За його словами, Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого. До того ж, наразі угруповування військ так званої «Союзної держави» не відповідає параметрам ударного угруповування, яке буде проводити наступ.

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Громов також повідомив, що наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння. Крім того, літаки авіації противника знаходяться на аеродромах базування. «Чи завантажені на них ракети я сказати не можу, але не виключаємо нічого», – додав він.

Нагадаємо, розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.