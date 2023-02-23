Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив, чого очікувати з території Білорусі 24 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, чого очікувати з території Білорусі 24 лютого
Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого
фото з відкритих джерел

Наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння

Станом на 23 лютого Білорусь не сформувала ударне угрупування, яке могло б проводити наступ на територію України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Це (24 лютого – ред.) буде черговий день нашого протистояння ворогу», – сказав він.

За його словами, Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого. До того ж, наразі угруповування військ так званої «Союзної держави» не відповідає параметрам ударного угруповування, яке буде проводити наступ.

Громов також повідомив, що наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння. Крім того, літаки авіації противника знаходяться на аеродромах базування. «Чи завантажені на них ракети я сказати не можу, але не виключаємо нічого», – додав він.

Нагадаємо, розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ. 

Читайте також:

Теги: Білорусь озброєння наступ 24 лютого війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія може окупувати Білорусь. Аналітики ISW оцінили ризики для НАТО
Росія може окупувати Білорусь. Аналітики ISW оцінили ризики для НАТО
22 лютого, 07:53
Білорусь стягує техніку до кордону з Литвою. Вільнюс відреагував
Білорусь стягує техніку до кордону з Литвою. Вільнюс відреагував
21 лютого, 17:31
Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
21 лютого, 12:12

Події в Україні

Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9486
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8128
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7122
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6956
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6569
Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту