Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
Російський представник в ООН зробив заяви щодо війни
фото з відкритих джерел

Представник Росії в ООН зробив кілька заяв щодо України та війни

Представник Росії в ООН Василь Небензя, відомий поширенням фейків про Україну, заявив, що РФ не допустить повторення сценарію з Мінськими домовленостями, а також підкреслив, що РФ не планує заморожувати війну в Україні. Про це росіянин говорив під час засідання Ради безпеки ООН.

«Жодної заморозки фронту для того, щоб «режим Зеленського» міг зализати рани, не буде. Як не буде і вступу України в тому чи іншому вигляді до НАТО», – видав він Небензя.

Небензя знову озвучив традиційні тези Кремля про те, що всі цілі так званої «СВО», яку в РФ називають повномасштабною війною проти України, будуть досягнуті. Він зазначив, що до цих цілей все ще входять «денацифікація та демілітаризація». Проте, варто зауважити, що останнє слово він вимовив лише з третьої спроби.

Цікаво, що з точки зору Небензі, довгострокові інтереси українського народу полягають у мирі та «добросусідських відносинах з Росією», яка щоденно обстрілює українські міста та вбиває мирних жителів.

30 жовтня відбулося засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювалося перекидання військових КНДР до Росії для участі у війні проти України.

Представник агресора Василь Небензя зробив цинічну заяву, стверджуючи, що інформація про прибуття північнокорейських солдатів в Росію є лише дезінформацією. На його думку, це намагаються використати для «виправдання рішення НАТО направити свої війська» в Україну. Він також наголосив, що КНДР є близьким партнером Росії, і Москва «відкрита» до співпраці з Пхеньяном.

Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії. 

Читайте також:

Теги: Північна Корея Сергій Кислиця Москва Радбез ООН війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ускладнюватиме для Путіна підтримку війни
Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни
28 жовтня, 07:45
Зеленський представив Плен перемоги українцям
План перемоги: половина шляху чи ілюзія завершеності?
21 жовтня, 12:10
Російські війська бояться українських дронів
Росіяни на фронті виставляють манекени, що обдурити українські FPV-дрони
19 жовтня, 03:45
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності Інтерв’ю
17 жовтня, 17:00
«Вірус Крупи» вразив прокуратуру. Хто наступний?
Пів сотні прокурорів-інвалідів на Хмельниччині. Аномалія та її наслідки Скандал тижня
17 жовтня, 10:18
Рютте наголосив, що Україна неодмінно стане частиною НАТО
НАТО взяло до відома план перемоги України, однак є нюанс
17 жовтня, 09:19
Олексій Череватенко розповів, що втратив житло у Бородянці Київської області
Відомий український актор розповів, що окупанти зробили з його житлом під Києвом
15 жовтня, 12:26
Віктор Медведчук на початку 2023 року почав з Москви ліпити «Іншу Україну»
«Шатун» Медведчук. Як провалилася чергова спецоперація Кремля Технології війни
7 жовтня, 10:00
Такий вигляд має повістка, відправлена поштою
Стало відомо, скільки невдовзі повісток буде відправлено «Укрпоштою»
5 жовтня, 09:19

Політика

«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
У Росії на 16 років тюрми заудили студента, який знімав на відео військкомат
У Росії на 16 років тюрми заудили студента, який знімав на відео військкомат
Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ
Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ
Трамп хоче відсудити $10 млрд у телекомпанії, яка транслювала інтерв'ю Гарріс
Трамп хоче відсудити $10 млрд у телекомпанії, яка транслювала інтерв'ю Гарріс
Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали
Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
56K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
47K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
11K
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 02:27
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Вчора, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Вчора, 14:16

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua