Представник Росії в ООН зробив кілька заяв щодо України та війни

Представник Росії в ООН Василь Небензя, відомий поширенням фейків про Україну, заявив, що РФ не допустить повторення сценарію з Мінськими домовленостями, а також підкреслив, що РФ не планує заморожувати війну в Україні. Про це росіянин говорив під час засідання Ради безпеки ООН.

«Жодної заморозки фронту для того, щоб «режим Зеленського» міг зализати рани, не буде. Як не буде і вступу України в тому чи іншому вигляді до НАТО», – видав він Небензя.

Небензя знову озвучив традиційні тези Кремля про те, що всі цілі так званої «СВО», яку в РФ називають повномасштабною війною проти України, будуть досягнуті. Він зазначив, що до цих цілей все ще входять «денацифікація та демілітаризація». Проте, варто зауважити, що останнє слово він вимовив лише з третьої спроби.

Цікаво, що з точки зору Небензі, довгострокові інтереси українського народу полягають у мирі та «добросусідських відносинах з Росією», яка щоденно обстрілює українські міста та вбиває мирних жителів.

30 жовтня відбулося засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювалося перекидання військових КНДР до Росії для участі у війні проти України.

Представник агресора Василь Небензя зробив цинічну заяву, стверджуючи, що інформація про прибуття північнокорейських солдатів в Росію є лише дезінформацією. На його думку, це намагаються використати для «виправдання рішення НАТО направити свої війська» в Україну. Він також наголосив, що КНДР є близьким партнером Росії, і Москва «відкрита» до співпраці з Пхеньяном.

Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії.