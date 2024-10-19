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Росіяни на фронті виставляють манекени, що обдурити українські FPV-дрони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни на фронті виставляють манекени, що обдурити українські FPV-дрони
Російські війська бояться українських дронів
фото з відкритих джерел

Українські безпілотники завдають щоденно окупантам значних втрат у живій силі та техніці 

Російські війська використовують манекени на передовій, щоб ввести в оману українські FPV-дрони та спровокувати їх на атаки, які не приносять результату. За даними The Telegraph, російські війська використовують дуже реалістичні манекени, іноді їм в руки вставляють справжню зброю та навіть ракетні комплекси.

Видання припускає, що манекени, ймовірно, використовуються для того, щоб привабити й заплутати українські FPV-дрони, відволікаючи їхній вогонь від реальних цілей. Експерт із Chatham House Кір Джайлз зауважив, що ці хибні цілі підкреслюють «тенденцію персоналізації війни», оскільки безпілотники тепер можуть полювати на окремих людей.

За його словами, російські військові часто симулюють смерть, коли над ними з'являється FPV-дрон, а манекени можуть ще більше ускладнити операторам дронів визначити, чи дійсно вони націлені на справжнього ворога.

Як повідомляє The Telegraph, використання манекенів та інших хибних цілей є старою військовою тактикою, яку раніше застосовували для маскування техніки, але з розвитком технологій такі обманні прийоми також удосконалюються.

Нагадаємо, виробництво безпілотників в Україні у 2024 році зросло в 10 разів порівняно з 2023 роком. Основна увага тепер зосереджена на підвищенні ефективності та впровадженні передових технологій.

До слова, Українські «дрони-дракони» наводять жах на окупантів. Ці дрони «поливають» російські позиції термітом – порошкуватою сумішшю алюмінію й оксиду заліза або нікелю, яка горить з температурою до 2200 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українські дрони та беспілотники перенесли частково війну на територію Росії, атакуючи НПЗ ворога та військові об'єкти, а також склади.

 

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Теги: військові дрон війна росія Україна ЗСУ армія

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