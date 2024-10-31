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Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Головні події ночі 31 жовтня
Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ, є багато травмованих, загинув 11-річний хлопчик

Окупанти завдали по Харкову чергового авіаційного удару, внаслідок чого загинула дитина, зруйновано будинок та постраждало багато людей. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

У Харкові внаслідок російської атаки загинула дитина – Синєгубов

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Через російський удар по багатоповерхівці в Харкові загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

«На жаль, одна дитина загинула. Ще 29 постраждалих. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Співчуття рідним», – написав він у Телеграмі.

Пізно ввечері 30 жовтня російські війська завдали удару по Харкову. За даними місцевої влади, був удар у Салтівському районі міста – російські сили поцілили у багатоповерхівку. За попередніми даними, противник вдарив по Харкову ФАБом-500.

Кислиця розкритикував посла Росії в ООН та назвав імена генералів КНДР, які прибули в Україну

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Відбулось засідання Ради безпеки ООН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії. Як повідомляє кореспондент Укрінформу з Нью-Йорка, про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Навіть миші та таргани, але не посол Росії в цій залі, знають, що жодна з країн, які підтримують Україну, не підпадає під санкції Ради Безпеки ООН, – заявив Кислиця. – Водночас отримання допомоги від Північної Кореї, яка повністю підпадає під санкції, є відвертим порушенням Статуту ООН».

Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону повідомив, що Україна готує другий Саміт миру та активно працює над документами, які мають бути ухвалені. Також Никифоров уточнив, що основними пунктами будуть три пункти Формули миру, які обговорювались на інавгураційному саміті у Швейцарії.

«Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру», – наголосив прессекретар.

Пізніше він уточнив, що мова йде про три основні пункти Формули миру: продовольча безпека, енергетична безпека та обмін. Саме ці пункти вже підтримані сотнею держав та світовими лідерами, вони і стануть основою документу, який готує Україна для Другого Саміту миру. 

Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Несподівані повені в Іспанії перетворили сільські вулиці на річки, завдали шкоди будівлям, порушили транспортні зв’язки і забрали життя принаймні 95 осіб. Про це повідомляє AP.

Зливи, що розпочалися у вівторок, призвели до повеней на півдні та сході Іспанії, від Малаги до Валенсії. Грязьові потоки, перемішані зі сміттям та предметами побуту, зі швидкістю несли автомобілі вулицями. Поліція та рятувальні служби застосовували гелікоптери для евакуації людей з будинків і гумові човни, щоб дістатися до водіїв, які опинилися на дахах своїх автомобілів.

Deepstate оголосив про повну окупацію Селидового: в Генштабі не підтвердили

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 5
Фото: deepstatemap

На фронті відбулося 134 бойових зіткнення, найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 жовтня, а проєкт Deepstate заявив, що росіяни повністю захопили Селидове. Про це аналітики проєкту написали у своєму Telegram-каналі.

Проєкт Deepstate пізно ввечері 30 жовтня повідомив про окупацію військами РФ Селидового, Вишневого, Зоряного.

В свою чергу Генеральний штаб зазначає, що на Курахівському напрямку, де розташовується Селидове, противник атакував українські позиції біля Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває. Ніякого офіційного підтвердження про повну окупацію населеного пункту у вечірньому зведенні Генштабу не було.

У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У столиці вдруге за ніч о 05:34 оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Раніше у Києві та низці областей 31 жовтня о 02:02 вже оголошували тривогу. Як повідомляли Повітряні сили, у напрямку столиці рухались ударні БпЛА противника.

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО.

Колишній прем'єр Словаччини назвав Фіцо «тхором-колаборантом» через його появу на росТБ

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч фото 7
фото з відкритих джерел

Скандальний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю відвертою проросійською позицією, зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

«Жахливий тхір-колаборант», – написав Матович у Facebook.

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Теги: міністр санкції саміт Північна Корея Україна поліція Сергій Никифоров безпека Олег Синєгубов Сергій Кислиця Харків тривога

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