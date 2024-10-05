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Стало відомо, скільки невдовзі повісток буде відправлено «Укрпоштою»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки невдовзі повісток буде відправлено «Укрпоштою»
Такий вигляд має повістка, відправлена поштою
фото з відкритих джерел

Видання повідомило, що сформовано повістки в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тис. повісток, які будуть відправлені «Укрпоштою». Про це повідомляють джерела Ukrainian Military Pages.

«В алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу. Наразі не відомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип «лотереї» – так званий «рандомайзер», який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації», – йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.  Як зазначають в Міноборони, відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки» – схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

До слова, Уряд виділив 71 млн 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Про це йдеться в документах, які опинилися в розпорядженні «Української правди». Зазначається, що за вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тисяч повісток.

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Теги: Укрпошта війна мобілізація Міноборони військовозобов'язаний Україна українці повістка

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