Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії

Генсек ООН Антоніу Гутерріш потиснув руку диктатору Володимиру Путіну та вітально нахилився в його бік під час саміту БРІКС

Глава МЗС Литви закликав Гутерріша визнати помилку

Якщо генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішить піти у відставку, Литва «точно не буде відмовляти його від цього». Таку заяву зробив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Гутерріш повинен визнати, що він був не правий, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли вирішив не їхати на український саміт миру у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав до розшукуваного воєнного злочинця Володимира Путіна і побалакав як з ним, так і з його спільником Олександром Лукашенком», – наводить заяву Ландсбергіса литовський мовник LTR.

Міністр закордонних справ Литви також зазначив, що Гутерріша більше не сприймають як чесного посередника.

«Якщо він вирішить піти, ми точно не будемо відмовляти його від цього», – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, Гутерріш у четвер виступив на саміті БРІКС у Казані, а пізніше мав двосторонню зустріч із Путіним. На саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік. Фото одразу почало ширитися мережею.

Незважаючи на те, що Путін перебуває в міжнародній ізоляції, а також Міжнародний кримінальний суд оголосив його у розшук за депортацію українських дітей з окупованих територій, Антоніу Гутерріш все одно прибув до Казані.

Згодом в ООН заявили, що Гутерріш під час останньої зустрічі з Путіним підтвердив свою позицію стосовно того, що вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

У МЗС України критично оцінили поїздку Гутерріша на саміт БРІКС до Росії. Він як офіційна особа відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, однак прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. На переконання України, це неправильний вибір, що не сприяє справі миру та шкодить репутації ООН.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на візит генсека ООН в Казань. «Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.