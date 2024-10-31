Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»
РФ в ООН заперечила присутність північнокорейських військ на своїй території
фото з відкритих джерел

Посол Росії в ООН виступив на засіданні Ради безпеки

Посол Росії в ООН Василь Небензя спростував інформацію про присутність військ КНДР у Росії поблизу кордону з Україною, охарактеризувавши це як лише домисли. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Небензя звинуватив Вашингтон і Лондон у «дезінформації» та стверджував, що співпраця Москви з Північною Кореєю відповідає міжнародному праву.

Представник РФ в ООН зазначив, що навіть якщо звинувачення є правдивими, «чому Сполучені Штати та їх союзники намагаються нав’язати всім хибну логіку, що вони мають право підтримувати режим Зеленського... а російські союзники не можуть робити те ж саме?»

На засіданні Ради Безпеки ООН Василь Небензя зазнав різкої критики з боку США, Великобританії, Південної Кореї, України та інших країн, які звинуватили Росію в порушенні резолюцій ООН і Статуту ООН.

Про те, що північнокорейських військових відправили до Росії для участі у війні з Україною, розвідка Південної Кореї повідомила в середині жовтня. За її оцінками, йшлося про 12 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, розвідка зауважує, що північнокорейські військові вже пройшли базову бойову підготовку в межах «Штормового корпусу». Тому попри недосвідченість у воєнних конфліктах їх не слід недооцінювати.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Читайте також:

Теги: розвідка Свобода військові Вашингтон дезінформація відео Лондон Радбез ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовик Кадирова зауважив, що бійці спецназу «Ахмат» нібито не здійснюють на Курщині військових злочинів
Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині
23 жовтня, 16:42
92-га окрема штурмова бригада – одна з тих, кого Ігор Оболєнський вважає найкращими в ЗСУ
Топ-бригади ЗСУ: командир «Хартії» озвучив свій рейтинг
20 жовтня, 15:05
Розвідка зауважила, що причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений
У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото)
19 жовтня, 12:20
США атакували склади хуситів
Бомбардувальники США завдали ударів по складах хуситів у Ємені
17 жовтня, 07:47
Росія за допомогою Starlink покращила координацію своїх збройних сил
Окупанти масово використовують нелегально отримані Starlink – The Washington Post
13 жовтня, 17:17
Безпілотники завдали удару по складу боєприпасів на Брянщині
У Брянській області в повітря злетів склад ГРАУ – соцмережі
9 жовтня, 07:16
Більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
6 жовтня, 16:42
Росіяни просуваються Харківщиною
На Харківщині ворог посилює інженерні споруди та доукомплектовує підрозділи
6 жовтня, 10:50
Французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
5 жовтня, 21:53

Політика

Колишній прем'єр Словаччини назвав Фіцо «тхором-колаборантом» через його появу на росТБ
Колишній прем'єр Словаччини назвав Фіцо «тхором-колаборантом» через його появу на росТБ
Північна Корея запустила балістичну ракету
Північна Корея запустила балістичну ракету
Конкрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати ракети РФ над Україною
Конкрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати ракети РФ над Україною
Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»
Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»
Росіян варто запросити на другий Саміт миру: МЗС України пояснило для чого
Росіян варто запросити на другий Саміт миру: МЗС України пояснило для чого
Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця
Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
45K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
8449
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3212
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч
2933
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

У Києві оголосили повітряну тривогу
Сьогодні, 02:04
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua