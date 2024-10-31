Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»

Посол Росії в ООН виступив на засіданні Ради безпеки

Посол Росії в ООН Василь Небензя спростував інформацію про присутність військ КНДР у Росії поблизу кордону з Україною, охарактеризувавши це як лише домисли. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Небензя звинуватив Вашингтон і Лондон у «дезінформації» та стверджував, що співпраця Москви з Північною Кореєю відповідає міжнародному праву.

Представник РФ в ООН зазначив, що навіть якщо звинувачення є правдивими, «чому Сполучені Штати та їх союзники намагаються нав’язати всім хибну логіку, що вони мають право підтримувати режим Зеленського... а російські союзники не можуть робити те ж саме?»

На засіданні Ради Безпеки ООН Василь Небензя зазнав різкої критики з боку США, Великобританії, Південної Кореї, України та інших країн, які звинуватили Росію в порушенні резолюцій ООН і Статуту ООН.

Про те, що північнокорейських військових відправили до Росії для участі у війні з Україною, розвідка Південної Кореї повідомила в середині жовтня. За її оцінками, йшлося про 12 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, розвідка зауважує, що північнокорейські військові вже пройшли базову бойову підготовку в межах «Штормового корпусу». Тому попри недосвідченість у воєнних конфліктах їх не слід недооцінювати.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.