НАТО взяло до відома план перемоги України, однак є нюанс

Генсек Альянсу каже, що потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів плану перемоги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс взяв до відома український план перемоги, однак потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього. Про це повідомляє Associated Press.

Так, Рютте не назвав чітких термінів вступу України до НАТО, але сказав, що вона неодмінно стане частиною цього блоку. Водночас він наголосив, що необхідно обговорити чимало політичних та військових аспектів, щоб побачити, «що ми можемо зробити, а що ні».

За словами генсека НАТО, основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти Україні відвоювати більше території та зміцнити її позиції для будь-яких майбутніх мирних переговорів.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, США обговорюють з Україною план перемоги та працюють стосовно «інших заходів», які допоможуть Україні перемогти на полі бою.