Відомий український актор розповів, що окупанти зробили з його житлом під Києвом

Олексій Череватенко розповів, що йому телефонували окупанти, які видавали себе за прихильників

Український актор Олексій Череватенко розповів, що у лютому 2024 року російські військові оселилися у його квартирі. Згодом восьмиповерховий будинок повністю розбомбили. Цим він поділився в інтерв’ю Oboz.ua.

«На четвертий день вторгнення росіяни зайшли в місто Бородянка, де проживаю з родиною. Нас там не було, вторгнення застало на дачі в Процеві під Києвом, а потім я вивіз родину на Закарпаття. А у моїй квартирі тим часом оселилися російські солдати», – зауважив актор.

Олексій Череватенко зауважив, що тоді отримав дзвінок від окупантів з його квартири: «Навіть телефонували мені. Зрозуміли за фото, які знайшли, що я актор, номер побачили ймовірно на моєму сайті. «Добрий день, – кажуть, – ми ваші прихильники, дивилися фільми та серіали. Як ви там?». А я чую, що акцент дуже підозрілий. А потім почали розповідати подробиці, про які ніхто не знає, і з яких зрозумів: вони в мене вдома… Запитав: «Ви в мене в квартирі?». А там – поклали слухавку».

Олексій Череватенко – український актор театру та кіно. Відомий за ролями в серіалі «Дільничий з ДВРЗ» та кінофільмі «Як там Катя?».

Артист зазначив, що через кілька днів після телефонного дзвінка його будинок повністю розбомбили. Він розповів, що завдяки сусідам вдалося зберегти документи із квартири.

«Через кілька днів наш будинок повністю розбомбили. Сусіди, святі люди, в перший день вторгнення забрали з житла наші документи й бігали з ними потім по підвалах, ховаючись від обстрілів. Житло досі не відновили. І чомусь про це всі мовчать», – наголосив Олексій Череватенко.

Нагадаємо, що у березні 2024 року український співак Melovin повідомив, що через ракетний обстріл Одеси загинула його рідна людина: «Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину»