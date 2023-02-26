Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо
Серед іншого, уряд країни планує відправити на потреби наших військових ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard
Сьогодні, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в межах військової допомоги. Про це йдеться на сайт німецького уряду.
«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – зазначається в повідомленні.
До нового траншу військової допомоги ввійшли:
- дев’ять мостоукладальних танків Biber;
- 120 тис. аптечок;
- 28 вантажівок Zetros;
- 10 зимових маскувальних сіток.
Федеральний уряд не надав деталей щодо способів транспортування та термінів передачі з міркувань безпеки. Проте уряд додав, що до України також планують направити ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard.
Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 20 лютого 2023 року, становить 2 558 391 406 євро.
Нагадаємо, що Німеччина анонсувала нову кількість танків Leopard 2A6 для України.
До слова, перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.
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