Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо

До нового траншу від ФРН ввійшли броньовані мостоукладальні танки Biber

Серед іншого, уряд країни планує відправити на потреби наших військових ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard

Сьогодні, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в межах військової допомоги. Про це йдеться на сайт німецького уряду.

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«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – зазначається в повідомленні.

До нового траншу військової допомоги ввійшли:

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дев’ять мостоукладальних танків Biber;

120 тис. аптечок;

28 вантажівок Zetros;

10 зимових маскувальних сіток.

Федеральний уряд не надав деталей щодо способів транспортування та термінів передачі з міркувань безпеки. Проте уряд додав, що до України також планують направити ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard.

Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 20 лютого 2023 року, становить 2 558 391 406 євро.

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала нову кількість танків Leopard 2A6 для України.

До слова, перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.