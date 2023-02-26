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Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німеччина надала Україні нову військову допомогу: що відомо
До нового траншу від ФРН ввійшли броньовані мостоукладальні танки Biber
фото: Збройні сили Німеччини

Серед іншого, уряд країни планує відправити на потреби наших військових ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard

Сьогодні, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в межах військової допомоги. Про це йдеться на сайт німецького уряду.

«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – зазначається в повідомленні.

До нового траншу військової допомоги ввійшли:

  • дев’ять мостоукладальних танків Biber;
  • 120 тис. аптечок;
  • 28 вантажівок Zetros;
  • 10 зимових маскувальних сіток.

Федеральний уряд не надав деталей щодо способів транспортування та термінів передачі з міркувань безпеки. Проте уряд додав, що до України також планують направити ще 300 тис. снарядів для зеніток Gepard.

Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 20 лютого 2023 року, становить 2 558 391 406 євро.

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала нову кількість танків Leopard 2A6 для України.

До слова, перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.

Теги: Німеччина озброєння танки

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