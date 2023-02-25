Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
ФРН передасть ще чотири додаткові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу
Уряд Німеччини передасть Україні 18 танків Leopard 2A6 замість раніше анонсованих 14 одиниць. Про це повідомляється в дописі Міністерства оборони країни у Twitter.
Зазначається, що ці бойові машини спільно з тими, які передадуть Україні Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Leopard 2A6.
«Міністр оборони Борис Пісторіус вирішив передати Україні додатково чотири основні бойові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18 і разом із Португалією і Швецією забезпечує загалом український батальйон», – йдеться в дописі.
Нагадаємо, що уряд Швеції підтвердив свої плани передати Україні модернізовані танки Leopard 2.
До слова, вчора, 24 лютого, перші танки Leopard прибули до України. Їх передала Польща.
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