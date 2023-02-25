Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

ФРН передасть ще чотири додаткові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу

Уряд Німеччини передасть Україні 18 танків Leopard 2A6 замість раніше анонсованих 14 одиниць. Про це повідомляється в дописі Міністерства оборони країни у Twitter.

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Зазначається, що ці бойові машини спільно з тими, які передадуть Україні Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Leopard 2A6.

«Міністр оборони Борис Пісторіус вирішив передати Україні додатково чотири основні бойові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18 і разом із Португалією і Швецією забезпечує загалом український батальйон», – йдеться в дописі.

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Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що уряд Швеції підтвердив свої плани передати Україні модернізовані танки Leopard 2.

До слова, вчора, 24 лютого, перші танки Leopard прибули до України. Їх передала Польща.