Перші танки Leopard 2 вже в Україні
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак: «В Україну прибули перші польські танки Leopard»
Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Про це повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер.
«Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі», – написав Мюллер у Twitter.
ТЬакож про постачання танків Україні повідомив польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.
«В Україну прибули перші польські танки Leopard», – сказав Блащак.
Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів.
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