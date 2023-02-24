Перші танки Leopard 2 вже в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак: «В Україну прибули перші польські танки Leopard»

Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Про це повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер.

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«Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі», – написав Мюллер у Twitter.

ТЬакож про постачання танків Україні повідомив польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.

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«В Україну прибули перші польські танки Leopard», – сказав Блащак.

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів

Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів.