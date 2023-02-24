Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перші танки Leopard 2 вже в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перші танки Leopard 2 вже в Україні
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак: «В Україну прибули перші польські танки Leopard»

Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Про це повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер.

«Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі», – написав Мюллер у Twitter.

ТЬакож про постачання танків Україні повідомив польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.

«В Україну прибули перші польські танки Leopard», – сказав Блащак.

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів

Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. 

Читайте також: На річницю вторгнення до Києва приїхав прем'єр Польщі
Теги: Польща танки Міноборони міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9479
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8127
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7121
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6956
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6569
Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту